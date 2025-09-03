Slušaj vest

Prema najnovijoj najavi RHMZ, danas pre podne očekuje nas pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost.

U drugom delu dana promenljivo oblačno, dok će sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Screenshot 2025-09-02 160436.jpg
Foto: RHMZ

U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Minimalna temperatura od 12 do 19 °S, a najviša dnevna od 24 do 29 °S, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 °S.

Vreme narednih dana

U četvrtak promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije.

Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 °S.

U celoj Srbiji upaljen meteo alarm

Vreme može biti opasno (potencijalno).

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima.

Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Screenshot 2025-09-02 160315.jpg
Foto: RHMZ

Kretanje oluje po satima

U periodu od 15 časova do 20 časova.

Screenshot 2025-09-02 160735.jpg
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-09-02 160747.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-09-02 160801.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-09-02 160814.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-09-02 160825.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

