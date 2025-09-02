Slušaj vest

Nakon što je novorođena beba pronađena pored kontejnera u Zemunu, Kurir televizija posetila je centar za decu bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj, kako bi istražila kako izgleda jedan njihov dan i na koji način im se pruža pomoć, a više detalja otkrio je direktor centra, Zoran Milačić.

- Pun naziv naše ustanove jeste Centar za zaštitu odojčadi i omladine i on u svom sastavu broji osam objekata u kojima žive i borave deca. Trenutno boravi oko 400 njih najrazličitijih uzrasta, znači od najmlađeg pa do studentskog doba - objasnio je Milačić.

Na pitanje kako izgleda njihova svakodnevica, odgovara:

Foto: Kurir Televizija

- Oni žive jedan život kojim pokušavamo da ih uvedemo u priču kako se živi u porodici. Imaju neku dinamiku kakva i jeste u porodici, sa možda nešto više aktivnosti koje organizuje ustanova. Pre svega mi smo dužni da obezbedimo njihovo adekvatno vaspitanje, da izvršimo korekciju ukoliko ima nekih problema, da ih uvedemo u školski sistem. Oni idu u normalne škole u gradu Beogradu, od osnovnih, srednjih do fakultetskog obrazovanja. Kroz slobodno vreme pružamo im niz aktivnosti kroz radionice, tu su partneri i nevladine organizacije, društvene firme, organizacije koje daju podršku deci bez roditelja.

Milačić ističe da država prvo pokušava da rehabilituje roditeljstvo, pa tek onda traži hraniteljsku porodicu ili smeštaj u ustanovu:

- Mi gledamo šta se desilo u porodici, da li roditelji zahtevaju podršku, da li su privremeno lišeni roditeljskog staranja. Ako je to u pitanju, znači neophodno je da se pruži podrška kako bi deca nastavila normalno život u biološkoj porodici. Svaka porodica jeste bolja nego bilo koje druge usluge koje možemo da im pružimo.

Trenutno se u Zvečanskoj renovira centralni objekat.

- Ovaj objekat se renovira već drugu godinu. Očekujemo za nekih mesec do dva dana da bude kompletno završen. To je naš centralni objekat, stacionar, koji je i najveći i prima 200 korisnika. Očekujemo da uselimo naše mališane i osoblje u mnogo boljim uslovima - rekao je direktor.

