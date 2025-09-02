Slušaj vest

Iz Grčke nam stiže još jedan primer pokušaja prevare na auto-putu, samim tim i novo upozorenje za turiste.

Kako se navodi u objavi na Fejsbuk grupi "Grčka info", reč je o istoj ekipi prevaranata koja vara i pljačka na putu. Ovaj put dogodio se pokušaj pljačke na auto-putu između Kavale i Soluna, u pravcu Soluna, malo posle Stavrosa.

"Zaustavio nas je čovek iz "audija a4", crne limuzine, otprilike 2005-2007. godište sa bugarskim tablicama, tako što je mahao iz auta da stanemo. Kada smo smo stali, na suvozačevu stranu, tj. moju, prišla je žena iz tog auta i na engleskom me pitala da li može da me pita nešto. Međutim, s obzirom na to da znam da se prevare i pljačke dešavaju redovn, rekla sam joj da nemam novac i da ide, a ona je počela da viče i da mlati rukama ka meni govoreći da sam luda, a onda je otišla".

Pomoć joj sigurno nije bila potrebna, jer da jeste, objasnila bi mi da joj ne treba novac nego pomoć, dodaje se u objavi.

"U pitanju su ljudi u kasnim pedesetim godinama. Ona ima četri zlatna zuba i poprilično zlatnog nakita na sebi. On je prosed sa izuzetno gustom kosom, prosečne građe i visine, recimo oko 175 cm. Pošto smo bili sa detetom nismo hteli dalje da se upuštamo u razgovor sa njima već smo samo nastavili put".

Ovo je objavljeno kako bi drugi turisti znali o čemu se radi i kako ne bi naseli na prevaru.

