Ugradnja veštačkog kolena uspešno je urađena u Institutu "Niška Banja", prvi put nakon pauze od čak 20 godina, čime je napravljen još jedna korak ka ukidanju lista čekanja na ovu operaciju u celoj Srbiji. Pacijenti koji ugrade endoprotezu kolena u "Niškoj Banji", kao što je već slučaj sa ugradnjom kuka, imaju jedinstvenu uslugu o trošku države - odmah i tronedeljnu rehabilitaciju, pa iz ovog instituta izlaze "ko novi".

Šezdesetsedmogodišnja Radica Videnović iz Zaječara do ovog ponedeljka, kad je postala prvi, a time u neku ruku i počasni pacijent u Institutu za lečenje i rehabilizaciju "Niška Banja", bila je na teškim mukama.

- Više nisam mogla ni da hodam. Koleno uopšte nisam mogla da savijem, pa kad pokušan korak da napravim, ono se ukoči - kaže za Kurir vidno nasmejana Videnovićeva, koja je već dan nakon operacije stala na noge, a danas je čeka i prva šetnja. I potpuno novi život.

Zadovoljstvo ne krije ni doc. dr Milan Lazarević, direktor Instituta, koji ističe da će otvaranje i ovog operativnog programa u "Niškoj Banji" pomoći čitavoj Srbiji. Inače, samo u Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu na ovu operaciju čeka 5.950 pacijenata, a poslednji na listi zakazan je čak za 1. septembar 2029. U obližnjem Aleksincu lista čekanja ima 338 imena, a poslednja operacija bi trebalo da bude krajem avgusta sledeće godine.

Dr Bratislav Branković Visokorizičan pacijent Pacijentkinja koja je dobila veštačko koleno je, kako za Kurir ističe anesteziolog dr Bratislav Branković, sa anesteziološkog aspekta bila vrlo rizična: - Ima oslabljenu funkciju srca s nepravilnim radom srca i apsolutnom aritmijom. Bila je na lekovima za razređivanje krvi (antikoagulantima) i imala je bolest, kako to stručno kažemo, valvularnog aparata, odnosno zalisci između komora i pretkomora nisu dobro radili. Adekvatno je pripremljena i anestezija je potekla uredno. Probuđena je na stolu, nije imala neke bolove, bila je stabilnih vitalnih parametara.

- Liste za čekanje ugradnje endoproteze kolena najveće su u republici. Dosta je i mlađih pacijenata u završnoj fazi bolesti zglobova, za šta, nažalost, nema nikakvog leka, osim operacije. I zato je veliki značaj što smo i kod nas pokrenuli ovaj program, nadam se da ćemo time pomoći svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji - navodi za Kurir dr Lazarević.

Dugo je, čak dve decenije, Institut čekao da opet zažive ove operacije:

- Na krilima osoblja Službe za ortopediju, načelnika dr Zorana Matovića i ostalih, zajedno smo izgurali ovu priču - posle 20 godina ponovo u Institutu, koji je renomirana tercijarna zdravstvena ustanova, radi se endoproteza kolena. Prva operacija je protekla u najboljem mogućem redu.

Ortopedija "Niške Banje", naglašava dr Lazarević, jedna je od prvih u Srbiji koja je očistila liste čekanja za operaciju endoproteze kuka.

- Zahvaljujući tome, dobili smo i na vremenu da se osoblje adekvatno edukuje. Često su uzimali godišnji odmor ili koristili vikende da bi se edukovali, bez ikakve nadoknade. Uspeli su ličnim angažovanjem, i uz moju malu pomoć, da ostvare dugogodišnju želju da, osim operacija kuka, rade i operacije kolena - kaže Lazarević.

U SAD je na usavršavanje išao ortoped dr Zoran Matović, koji je, pre nego što je još 2020. došao u Institut, ove operacije radio u KC Niš. A potom je čak deceniju i po u Institutu čekao ovaj dan.

- Ovo je kruna višegodišnjeg truda i entuzijazma. Sama operacija je ozbiljna i zahteva dobru pripremu. U proseku traje sat do sat i 15 minuta i za to vreme pacijenta već i probudimo.

U početku ćemo raditi jednu do dve operacije kolena nedeljno, već nam je popunjeno narednih nekoliko sedmica. Reč je mahom o našim reumatološkim bolesnicima i pacijentima koji dolaze u Institut za fizikalnu medicinu, a imaju problema i s kolenima. Odavno nas i oni sami mole da krenemo sa ugradnjom endoproteze kolena - objašnjava za Kurir dr Matović i dodaje:

O operaciji ugradnje endoproteze: - hirurški zahvat kojim se obnavlja funkcija prethodno oštećenog zgloba kolena i smanjuje bol - podrazumeva ugradnju veštačkog zgloba - endoproteze, na mestu prethodno oštećenog zgloba - oštećenje može nastati usled povrede, upale ili starenja (degenerativno) Zahvalnost Dr Zoran Matović zahvaljuje upravi Instituta na čelu s dr Lazarevićem, ali i kolegama i osoblju koji su ovde mnogo pomogli i uradili: - Operaciju smo izveli zajedno sa prof. dr Predragom Stojiljkovićem iz UKC Niš, koji mi je i bio mentor i koji će doći i sledeće nedelje, kao i s dr Milošem Stanojkovićem. Imamo izuzetnu saradnju s Klinikom za ortopediju UKC Niš, a posebnu zahvalnost dugujem radnicima naše ortopedije, koji su mi kao hirurgu neizmerno pomogli.

- Još jedna važna stvar, koja nama donekle daje prednost i po čemu smo jedinstveni, jeste to što naši pacijenti nakon ortopedsko-hirurškog lečenja automatski prelaze na našu Kliniku za rehabilitaciju, gde dobijaju punu rehabilitaciju od tri nedelje.