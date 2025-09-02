Slušaj vest



Princeza Katarina Karađorđević vratila se u Beograd iz SAD, pošto je, kako je saopštila, pobedila rak pankreasa nakon desetomesečnog lečenja. Vidno oslabljena, ali nasmejana, princeza je sa suprugom, prestolonaslednikom Aleksandrom juče bila u novoj humanitarnoj misiji i upravo u borbi protiv karcinoma. Rak, nažalost, nije stran u kući Karađorđevića, jer se s opakom bolešću borio i sam prestolonaslednik.

Bračni par Karađorđevića juče je ispred Belog dvora na Dedinju uručio mobilni mamograf, neprocenjiv u borbi protiv karcinoma dojke, Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Na ceremoniji koja je okupila dosta zvanica Karađorđevići su bili nasmejani, jer je princeza Katarina pobedila u životnoj borbi. I to nimalo lakog protivnika - rak pankerasa.

1/7 Vidi galeriju Princeza Katarina Karađorđević prvi put u javnosti nakon borbe sa rakom pankreasa Foto: Kraljevski Dvor

- Princeza Katarina vratila se u Beograd, u svoj dom u kraljevskom dvoru, izlečena od raka, posle desetomesečnog lečenja i oporavka. Povratak sa suprugom, prestolonaslednikom Aleksandrom, nije samo lična pobeda, već i trenutak duboke zahvalnosti za ljubav i molitve koje su je nosile kroz ovo iskušenje - saopštio je kraljevski dvor neposredno pre događaja, koji će biti prvi zvanični ovog para u Beogradu još od 26. oktobra 2024, kada je svečano obeleženo 30 godina rada princezne humanitarne organizacije "Lajflajn" u Beogradu. Čak su princeza i prestolonaslednik prošle godine propustili u Beogradu i krsnu slavu Karađorđevića Svetog Andreja Prvozvanog, te tog 13. decembra 2024. nisu mogli ni patrijarha da dočekaju u dvoru.

Ali danas, suznih očiju, kako je navedeno, i sa nadom u srećne godine koje dolaze, princeza je usred Srbije i Beograda istakla:

- Moj najveći san tokom svih ovih meseci bio je da se vratim u zemlju koju volim. Prošetati ponovo Beogradom, biti blizu ljudi koje volim, to je najveća radost. Duboko sam zahvalna porodici, prijateljima i svakoj duši koja me je podigla u molitvi. Pomoć ljudima uvek je bila u mom srcu, a danas je moje srce ponovo kod kuće. Radujem se godinama radosti, službe i zajedničke nade s narodom.

Duboko je zahvalna medicinskim sestrama i osoblju u centru za rak "Memorial Sloan Kettering" u Njujorku i u Univerzitetskom medicinskom centru u Pitsburgu (UPMC).

- Njihove ruke donele su mi isceljenje, a njihovo saosećanje hrabrost. Rak ne pogađa samo telo on iskušava duh. Ali rani pregledi spasavaju živote, a nada leči srca. Moja želja je da niko ne izgubi ni jedno ni drugo - istakla je princeza.

Prestolonaslednik Niko ne želi da čuje reč karcinom - Nesrećna reč karcinom nije nešto što bilo ko želi da čuje. Odlično znam kako se osećate kada je čujete. I sam sam nedavno pobedio rak. Izbegavao sam da o tome govorim javno, jer je to lična stvar koja se tiče samo moje porodice i mene, ali otvorenost kralja Čarlsa o pitanju svog zdravlja me je navela i ohrabrila da i ja podelim svoje iskustvo. Ovakva vest, iako tragična, može da podstakne ljude da preduzmu korake i povedu više računa o svom zdravlju - saopštio je prestolonaslednik februara 2024, nakon što je kralj Čarls obelodanio da boluje od pomenute bolesti i dodao da je pobedio bolest.

Veliko je zadovoljstvo i prestolonaslednika što su ponovo u Srbiji.

- Zahvalan sam Bogu i svim izvanrednim lekarima koji su brinuli o mojoj supruzi i što je zahvaljujući njihovom trudu, podršci i njenoj snazi pobedila u toj bici - naveo je prestolonaslednik, koji se sa suprugom slikao baš pred mamografom na kom piše "rak je izlečiv", pa istakao:

- Ključna i veoma važna stvar je upravo to što smo bolest otkrili na vreme. Primer moje supruge sam po sebi pokazuje koliko su prevencija i blagovremeno otkrivanje ove opake bolesti važni.

Vest da je princeza obolela od karcinoma pankreasa i da je operisana u Pitsburgu došla je na izmaku prošle godine, početkom koje je i sam prestolonaslednik Aleksandar otkrio da boluje od karcinoma prostate.

- S verom u Boga, podrškom i molitvama svih oko mene prevazići ću ovaj izazov. Život je dragocen i uvek treba da širimo ljubav i dobrotu gde god da se nalazimo i da održavamo pozitivan stav uprkos izazovima. Moje molitve i misli su sa svima koji prolaze kroz ovu tešku bolest - izjavila je tada princeza.