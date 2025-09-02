Slušaj vest

Grad Bor i rudarska kompanija "Serbia Zijin Mining" četvrtu godinu zaredom udružili snage u projektu "Za budućnost" i obezbedili besplatne udžbenike i rančeve za sve osnovce.

Nova školska godina u Srbiji počela je danas za više od 530.000 osnovaca, među kojima je i 65.000 prvaka, dok je u srednje škole pošlo 240.000 učenika, od čega 62.000 u prve razrede. Među, njima je i više od 3000 borskih osnovaca.

Foto: Privatna Arhiva

Iako početak školske godine donosi radost, on znači i dodatne izdatke – od nabavke udžbenika i školskog pribora, do nove odeće, obuće i rančeva. Zato svaka podrška porodicama i roditeljima školaraca, u ovom periodu znači mnogo. Kako bi prve školske dane, i ove godine, započeli što radosnije i bezbrižnije, grad Bor i kompanija Serbia Zijin Mining već četvrtu godinu zaredom zajednički obezbeđuju besplatne udžbenike za sve osnovce, a za prvake i školski pribor i rančeve.

"Grad Bor, u sprovođenju socijalno odgovorne politike i naši partneri iz kompanije Serbia Zijin Mining obezbedili su komplete besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, kao i pribor i rančeve za đake prvake. Naša želja je da svako dete novu školsku godinu započne spremno i sa osmehom, a svaki novi dan u školi bude ispunjen znanjem, druženjem i srećnim odrastanjem", izjavio je Aleksandar Vlahović, član Gradskog veća.

Foto: Privatna Arhiva

U devet borskih osnovnih škola - šest u gradu i tri u seoskim mesnim zajednicama i njihovim izdvojenim odeljenjima, u školske klupe je selo 3.148 učenika, među kojima je i 403 prvaka. Grad Bor je finansirao nabavku udžbenika i školskog pribora za učenike od prvog do četvrtog razreda, dok je kompanija Serbia Zijin Mining, koja upravlja rudnikom Čukaru Peki, obezbedila kompletnu nastavnu literaturu za učenike od petog do osmog razreda, kao i rančeve za najmlađe školarce.

"Ponosni smo što četvrtu godinu zaredom, zajedno sa gradom Borom, realizujemo projekat ‘Za budućnost’, posvećen poboljšanju kvaliteta obrazovanja dece. I ove godine obezbedili smo udžbenike za više razrede osnovnih škola i rančeve za sve prvake. Ukupna vrednost ovogodišnje nabavke u okviru petogodišnjeg projekta “Za budućnost” iznosi 42,5 miliona dinara. Znamo koliko početak školske godine znači svakoj porodici, zato nam je važno da taj trenutak učinimo bezbrižnijim i veselijim. Svim đacima želimo mnogo uspeha u učenju i nezaboravne trenutke u druženju sa vršnjacima", poručio je Aleksandar Vesić, direktor ESG kancelarije kompanije Serbia Zijin Mining.

Foto: Privatna Arhiva

Podrška nije prošla nezapaženo ni u školama. Učionice su ispunjene radošću i uzbuđenjem, a nova školska godina počela je sa mnogo osmeha i lepih želja nastavnika, učenika i roditelja.

"Osnovna škola ‘3. Oktobar’ ove godine upisala je tri odeljenja prvog razreda. Svi đaci dobili su besplatne udžbenike i pribor zahvaljujući gradu Boru i kompaniji Serbia Zijin Mining. Mi, prosvetni radnici, zahvalni smo na vrednoj pomoći i spremni smo da učenicima i roditeljima pružimo svu dodatnu potrebnu podršku kako bi đaci ostvarili odlične rezultate i zabeležili brojne uspehe u ovoj školskoj godini", istakla je Dejana Boranović, direktorka Osnovne škole "3. oktobar" u Boru.

Foto: Privatna Arhiva

Znanje je najvredniji dar koji se može pokloniti deci – ono ih prati kroz ceo život i otvara vrata mnogih mogućnosti, a svaka darovana knjiga, svaka uređena učionica predstavljaju dobre temelje obrazovanijeg i kvalitetnijeg društva.