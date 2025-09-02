Slušaj vest

Obilna količina kiše poplavila je u Hrvatskoj ulice Umaga i zabeležena je i izuzetno jaka olujna aktivnost: za samo dva sata sa skoro 2.000 udara groma!

Pojedini delovi Jadrana su i dalje na udaru izraženih pljuskova sa grmljavinom i izdata su upozorenja, „žuti“ i „narandžasti“ meteoalarm zbog padavina i grmljavine. Istovremeno, u Srbiji je danas sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura će danas biti od 30 do 34 stepeni, ali meteorolozi najavljuju od sutra obrt i nestabilnosti u atmosferi iznad Srbije.

"Žuto" upozorenje na snazi je zbog visokih temperatura, padavina i lokalnih grmljavina.

Nakon nestabilnog perioda, Srbiju od petka očekuje stabilizacija vremena bez padavina.

Foto: RHMZ

Gde danas prvo stiže promena vremena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da se u utorak uveče očekuje „postepeno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i plјuskove s grmlјavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni“.

Za celu Srbiju na snazi je „žuto“ upozorenje zbog visokih temperatura, dok se u Bačkoj očekuje i grmljavina.

Zbog lokalne pojave grmljavine sa ili bez padavina moguć je:

rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja

problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre

problemi u telekomunikacijama

mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma

moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Zbog visokih temperatura većih od 32 stepena RHMZ upozorava da su:

nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana

povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara

Veća količina padavina, grad i kratkotrajno jak olujni vetar

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, sutra pre podne će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

- U drugom delu dana biće promenlјivo oblačno, sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar - najavio je RHMZ.

Minimalna temperatura će biti od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepeni.

Zbog grmljavine i kiše, ali i visokih temperatura, uključen je prvi stepen upozorenja za:

Bačku (grmljavina)

Banat (kiša i grmljavina)

Srem (grmljavina)

Beograd (grmljavina)

zapadna Srbija (kiša, grmljavina)

Šumadija (kiša, grmljavina)

Pomoravlje (kiša, grmljavina)

istočna Srbija (kiša, visoka temperatura)

jugoistočna Srbija (kiša, visoka temperatura)

jugozapadna Srbija (kiša, grmljavina)

Drugi stepen upozorenja je na snazi zbog grmljavine u:

istočnoj Srbiji

jugoistočnoj Srbiji

Foto: RHMZ

Jaka kiša i velika količina padavina za kratko vreme

U četvrtak će biti promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 25 do 29, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.

Na snazi je „žuti“ meteoalarm za lokalnu pojavu grmljavine sa ili bez padavine i pljusak kiše ili jaku kišu sa količinom padavina većom 10 l/m² u periodu do tri sata.

Moguće su:

poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima)

problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti

moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja

Nevreme u Hrvatskoj

Rano jutros zapadnu Istru pogodilo je snažno nevreme koje su lokalci opisali kao "vodenu bombu".

Umag

U petak stabilno i bez padavina

U petak će biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče na severu u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepeni.

Odakle stižu naoblačenja i padavine u Srbiju

Meteorolog Ivan Ristić kaže da njegovi modeli za danas najavljuju „nešto veoma slabo na severu zemlje, a obilne padavine i promena vremena koja sutra stiže do nas nije iz pravca Hrvatske“.

- Modeli ne daju front sa zapada, već se o radi o razvoju konvektivne oblačnosti na zapadu i na istoku i jugoistoku Srbije. Oblačnost će sa zapada i jugozapada da krene prema Beogradu, Mačvi i centralnoj Srbiji, dok će druga stajati dole, na jugu. Iz pravca Hrvatske nam ovoga puta ne dolazi ništa. Nijedan od mojih modela ne pokazuje dolazak fronta iz tog pravca – kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, danas ne treba očekivati ništa jače osim malo grmljavine na severu, dok se sutra očekuje ozbljniji razvoj oblačnosti.

- Od sutra popodne i uveče, a zatim u delu zemlje i u četvrtak treba očekivati razvoj oblačnosti sa više padavina, a od petka počinje stabilizacija vremena bez padavina – kaže Ristić.