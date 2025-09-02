Poznati beogradski advokat Vučić Šćepanović osvojio je sedmi World Maraton Mejors u Sidneju. Ščepanović je kao i u prethodnim brojnim trkama širom sveta, nastupao u majici na natpisom Kurira!

-Još jedan maraton u nizu zajedno sa Kurirom, ali poseban! Sidnej maraton je dosta zahtevan. Kreće preko poznatog Harbour mosta kroz lučki i centar grada i završava se pred čuvenom sidnejskom Operom. Ovim maratonom Sidnej se kao sedmi pridruzio šestorki World Marathon Majors -Tokio, Boston, London, Berlin, Čikago i Njujork. Da podsetim 2016. godine, šesti World Maraton Majors istrčao sam kao prvi sa Balkana, naravno sa Kurirom. Sa Kurirom se lakše osvaja svet, zajedno smo mnogo jaki - izjavio je Vučić Šćepanović koji je u našoj majici istrčao maratone na svim kontinentima.