Slušaj vest

Poznati beogradski advokat Vučić Šćepanović osvojio je sedmi World Maraton Mejors u Sidneju. Ščepanović je kao i u prethodnim brojnim trkama širom sveta, nastupao u majici na natpisom Kurira!

WhatsApp Image 2025-09-02 at 6.00.37 PM.jpeg
Foto: Privatna Arhiva

-Još jedan maraton u nizu zajedno sa Kurirom, ali poseban! Sidnej maraton je dosta zahtevan. Kreće preko poznatog Harbour mosta kroz lučki i centar grada i završava se pred čuvenom sidnejskom Operom. Ovim maratonom Sidnej se kao sedmi pridruzio šestorki World Marathon Majors -Tokio, Boston, London, Berlin, Čikago i Njujork. Da podsetim 2016. godine, šesti World Maraton Majors istrčao sam kao prvi sa Balkana, naravno sa Kurirom. Sa Kurirom se lakše osvaja svet, zajedno smo mnogo jaki - izjavio je Vučić Šćepanović koji je u našoj majici istrčao maratone na svim kontinentima.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 6.00.52 PM.jpeg
Foto: Privatna Arhiva

Kao i mnogo puta do sada, naša redakcija zahvaljuje se hrabrom i odvažnom Vučiću Šćepanoviću na vernosti Kuriru i pruža mu maksimalnu podršku u obaranju novih pobeda i rekorda! 

Ne propustiteDruštvoPOZNATI ADVOKAT TRČI MARATON I ČESTITA NAM ROĐENDAN! Šćepanović: Sa Kurirom nema nesavladivih prepreka
e18dc41e-fdf3-4669-8572-10ebaf9d968f.jpeg
DruštvoMaratonac trčao i u Portu u majici Kurira! Advokat Vučić Šćepanović na spektakularan način čestitao nam je rođendan
Vučić Šćepanović+.jpg
Ostali sportoviNAJLEPŠA ČESTITKA ZA 20. ROĐENDAN KURIRA: Poznati advokat Vučić Šćepanović istračao svoj 20. maraton u čast naše medijske kuće!
vucic-scepanovic-4.jpg
Ostali sportoviSA KURIROM NA GRUDIMA OSVAJA SVET: Poznati beogradski advokat istrčao maraton u Sidneju!
307383766-632727861755859-5438000962890758050-n.jpg
Ostali sportoviPOZNATI ADVOKAT SA MAJICOM KURIRA ISTRČAO CIRIŠKI MARATON: Srbi u publici mu skandirali kada su videli logo našeg lista!
collage.jpg