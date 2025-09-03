U programu obeležavanja učestovaće i Udruženje ‘‘Gučevski marš“, koje će toga dana do spomenika na Gučevu organizovati pešačenje iz dva pravca, učesnici će prevaliti oko jedanaest kilometara od Pokrovske crkve u Loznici, i nešto manje od Crkve svetih apostola Petra i Pavla u obližnjoj Banji Koviljači, da na taj način po peti put odaju počast gučevskim junacima. Hodaće sve generacije pod istim motom ‘‘Sledimo duh svojih predaka’‘. Podsetimo, od septembra do početka novembra 1914. godine na Gučevu su 55 dana vođene teške borbe. Nakon poraza na Ceru, sa ciljem da pređu Drinu, okupiraju Mačvu, i zauzmu Valjevo Austrougari su pokrenuli novu ofanzivu. Bitka na Gučevu bila je jedna od najtežih borbi tokom Velikog rata i jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu. Inače, spomenik je zajednička grobnica srpskih i austrougarskih vojnika izginulih na ovoj planini. Kao spomen-kosturnicu svojim soldatima Austrijanci su ga podigli 1916. da bi po oslobođenju tu bili sahranjeni i srpski vojnici, a austrougarska obeležja zamenjena našim tako da je to od 1929. postala zajednička grobnica dve neprijateljske strane.