Pre podne vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, dok se u drugom delu dana očekuje promena vremena, pa AMSS upozorava vozače na promenljivo stanje kolovoza.

Kako meteorolozi najavljuju u pojedinim krajevima moguća je i veća količina padavina za kratko vreme, pa na deonicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kosina, učesnici u saobraćaj u trebalo bi da obrate pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Na graničnim prelazima, na putničkim terminalima takođe, nema zadržavanja vozila.

Na terminalima za teretna vozila zadržavanje na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu iz Srbije je 180 minuta, Batrovcima 300 minuta, Šidu 60 i Sremskoj Rači 240 minuta.