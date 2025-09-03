Slušaj vest

Najnovija dešavanja u noći za nama, donose reporteri Kurir televizije koji se nalaze na gradskim ulicama. Novinar Pavle Ivković je u Beogradu sa najnovijim servisnim informacijama:

- U Beogradu je jutros izuzetno prijatna temperatura, iako smo najavili kišu, ali ona će biti tek u popodnevnim satima. Kada govorimo o noći iza nas, noć je bila relativno mirna. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 4 sata u Zemunu povređen je jedan muškarac i on je u kolima hitne pomoći prevezen u Zemunsku bolnicu. Hitna pomoć je intervenisala ukupno 109 puta, od čega 23 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici zbog astme i hipertenzije, dok su se na javnim mestima najviše intervencije zapravo dešavale zbog osoba u alkoholisanom stanju - kaže Ivković i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Nije najavljeno isključenje struje ni na jednoj beogradskoj opštini. Međutim, na opštini Stari grad u periodu od 8 do 20 časova, bez vode će biti stanovnici u Jevrejskoj ulici i Visokog Stevana, kao i u Surčinu u periodu od 9 do 22 sata. Pozvao bih sve da odu do Instituta za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 u periodu od 7 do 19 časova i doniraju krv, kako u samom institutu, tako i na Novom Beogradu.

A iz Novog Pazara, u emisiju "Redakcija" uključio se Emir Ličina sa aktuelnostima iz ovog grada:

- Osvanulo je sunčano jutro u našem gradu. Iako je trenutna temperatura 16 stepeni, mogu slobodno reći da je ovo itekako prijatno jutro. Maksimalna dnevna temperatura koju nam danas meteorolozi predviđaju je 29 stepeni, ali svakako, isto kao i u Beogradu, i u Pazaru se očekuje kiša - kaže Ličina i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o servisnim informacijama, možemo reći da je noć za nama protekla mirno, nije bilo nikakvih neuobičajenih dešavanja u Novom Pazaru. Nema najavljenih isključenja struje ili vode. Očekujemo padavine, ali ta vest ne zabrinjava građane Novog Pazara, jer, ako se malo prisetimo, mi već mesecima iz ovog grada ne izveštavamo o poplavama, što je svakako jedna od najradosnijih vesti.

