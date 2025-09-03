Slušaj vest

Dvadesetčetvorogodišnja Bojana M. iz Grdelice, privremeno nastanjena u Nemačkoj, izgubila je bebu u porodilištu Opšte bolnice Leskovac, i to neposredno pre nego što je legla na sto za porođaj.

Slučaj je sada u rukama nadležnih organa, a o ovoj temi govorio je Vanja Milošević, ginekolog u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

366438_250903.00_38_56_18.Still005.jpg
Foto: Kurir Televizija

 - Moramo sačekati rezultate obdukcije i vanrednog stručnog nadzora koji će nam konkretno reći šta se dešavalo. Vrlo je neprofesionalno da ja sada komentarišem ovaj slučaj. Međutim, on nameće nekoliko pitanja. Po koji put pričamo o ovakvim događajima? Medicina i život su nepredvidivi, ali mi postojimo i bavimo se ovim poslom kako bi predvideli svaku mogućnost za tragičnim događajem. Da li je došlo do odmotavanja pupčanika oko vrata, ne znam. Ja bih ipak da sačekamo taj nalaz - rekao je Milošević i dodao:

- Voleo bih da niko ne izlazi sa ličnim stavom i mišljenjem jer to može pogoršati situaciju. Porodica i roditelji bi lakše prihvatili gubitak kada bi znali da su lekari uradili sve što je bilo u njihovoj moći. Pacijenti moraju da shvate da nismo supermeni, ali činimo sve što je u našoj moći. Čuo sam da je pacijentkinja došla iz Nemačke da bi se porodila kod nas, onda je situacija još teža jer je ona poklonila poverenje. Plašim se da če ovaj slučaj dodatno delvalvirati sve ovo što se dešava oko nas i da ćemo imati problem.

"Ovakav gubitak će stvoriti strah među trudnicama, pacijentkinja je poklonila poverenje lekarima!" Milošević o Bojani je izgubila bebu tik pre porođaja Izvor: Kurir televizija

Milošević apeluje da se što pre izađe sa obdukcionim nalazom:

- Vrlo je važno da otkrijemo smrt bebe, a ako je greška lekara ona mora da se sankcioniše. Javnost se sa pravom pita dokle više. Ovakve situacije su najteže za našu struku. Takođe dolazi do straha među trudnicama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteŽenaNovi trend u Srbiji: Žene se sve više odlučuju na vraćanje nevinosti! Ginekolog i psiholog izneli detalje ovog zahvata: To je zloupotreba medicine!
376215_250727.00_17_10_08.Still017.jpg
Društvo"Sterilizacija kod žena i muškaraca može biti veoma opasna!" Milošević o tome zbog čega se pacijenti odlučuju na oavakav korak: Većina se odmah pokaje!
366443_250805.01_19_19_19.Still007.jpg
DruštvoSrbija je vodeća zemlja u konzumaciji bensedina! Ginekolog Milošević: Postali smo robovi tableta i trendova - evo zašto ih ne treba uzimati svakodnevno
376215_250727.00_17_10_08.Still017.jpg
DruštvoPoznati ginekolog se našao na meti ozbiljne prevare! Milošević za Kurir priznao: Ovo je nedopustivo, mojim pacijentima se može narušiti zdravlje!
366443_250722.01_08_00_22.Still017.jpg

GINEKOLOG VANJA MILOŠEVIĆ U SUZAMA U STUDIJU KURIRA; Ekskluzivna BOLNA ISPOVEST o rođenom bratu poginulom na Košarama: Život izgubio dok je spašavao ranjenika! Izvor: Kurir televizija