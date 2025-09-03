Slušaj vest

Dvadesetčetvorogodišnja Bojana M. iz Grdelice, privremeno nastanjena u Nemačkoj, izgubila je bebu u porodilištu Opšte bolnice Leskovac, i to neposredno pre nego što je legla na sto za porođaj.

Slučaj je sada u rukama nadležnih organa, a o ovoj temi govorio je Vanja Milošević, ginekolog u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Foto: Kurir Televizija

- Moramo sačekati rezultate obdukcije i vanrednog stručnog nadzora koji će nam konkretno reći šta se dešavalo. Vrlo je neprofesionalno da ja sada komentarišem ovaj slučaj. Međutim, on nameće nekoliko pitanja. Po koji put pričamo o ovakvim događajima? Medicina i život su nepredvidivi, ali mi postojimo i bavimo se ovim poslom kako bi predvideli svaku mogućnost za tragičnim događajem. Da li je došlo do odmotavanja pupčanika oko vrata, ne znam. Ja bih ipak da sačekamo taj nalaz - rekao je Milošević i dodao:

- Voleo bih da niko ne izlazi sa ličnim stavom i mišljenjem jer to može pogoršati situaciju. Porodica i roditelji bi lakše prihvatili gubitak kada bi znali da su lekari uradili sve što je bilo u njihovoj moći. Pacijenti moraju da shvate da nismo supermeni, ali činimo sve što je u našoj moći. Čuo sam da je pacijentkinja došla iz Nemačke da bi se porodila kod nas, onda je situacija još teža jer je ona poklonila poverenje. Plašim se da če ovaj slučaj dodatno delvalvirati sve ovo što se dešava oko nas i da ćemo imati problem.

Milošević apeluje da se što pre izađe sa obdukcionim nalazom:

- Vrlo je važno da otkrijemo smrt bebe, a ako je greška lekara ona mora da se sankcioniše. Javnost se sa pravom pita dokle više. Ovakve situacije su najteže za našu struku. Takođe dolazi do straha među trudnicama.

Kurir.rs