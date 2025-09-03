Slušaj vest

Prema rečima svedoka, vatra je buknula u stanu na drugom spratu i veoma brzo se proširila na treći u kom je bila tročlana porodica. Da zlo bude još veće zbog dima i vatre porodica je sve do dolaska vatrogasaca bila zarobljena! O tome šta se tačno dogodilo, kako dolazi do ovakvih nesreća, ali i kako da zaštitimo svoje domove i porodice govorili su gosti emisije "Redakcija" Branko Zrnić, elektricar

Uroš Zdravković, dobrovoljni vatrogasac za Kurir televiziju.

Po nekim saznanjima, majstori su bili u stanu svega nekoliko sati pre izbijanja požara, a Zrnić naglašava da je u pitanju neodgovornost ljudi koji se ne bave poslovima za koji su stručni:

Foto: Kurir Televizija

- Da bi se nešto brzo upalilo, mora biti veliki kvar. Veliki kvar najčešće nastaje u proboju različitih faza, a tu taj napon od 370 volti pravi paljevinu, koja topi klješta. Toliko je jaka varnica koja se spaja između faza od 370 volti da topi klješta. Žice kod prekidača znaju da budu u proboju, one moraju da se razdvoje jedne od druge. Da li je ta žica stegnuta u osiguraču? Postoje slučajevi kada se zaboravi stegnuti, ili se i ne namesti osigurač dobro. Ta žica se pregreva i zna sa susednom žicom da napravi paljevinu, takve paljevine se ne mogu ugasiti lako.

Zdravković objašnjava kako izgleda vatrogasna intervencija u stambenim zgradama:

- Posle same dojave, mi izlazimo za manje od minut. U proseku stižemo u zavisnosti od saobraćaja, za najviše 20 minuta na lokaciju. Od momenta stizanja se izviđa situacija. Sa spoljne strane zgrade odmah možete videti koliki je požar i da li izbija. Ako stan u potpunosti gori, velika je zadimljenost i smanjen je domet kiseonika. Dolazi do ugljen monoksida, koji je dva puta opasniji, dovoljno je udahnuti jednom ili dva puta. Savet za ljude ako dođe do požara je da ne napuštaju stan, to uvek apelujemo - kaže Zdravković i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Korišćenje lifta ne ulazi u obzir. Ne trebate izlaziti u hodnik, jer ako je došlo do veće koncentracije dima iz nekog stana, dolazi do situacije koja izgleda kao jedan veliki dimnjak. Dovoljno je par desetina sekundi da dođe do gušenja. Panika je uvek broj jedan i ona dovodi do toga da ljudi postupaju nelogično. Dojava jako puno znači, oni koji dojavljuju požar, trebaju biti smireni. Ovaj požar se dogodio noću, a noću mali broj ljudi registruje požar. Većina ljudi spava. Svako vreme koje odmiče otežava situaciju i po zdravlje stanara.

"KADA JE POŽAR U ZGRADI, NIKAKO NE SMETE NAPUŠTATI STAN I PROLAZITI KROZ HODNIK!" Vatrogasac objašnjava najčešće greške u vanrednim situacijama Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs