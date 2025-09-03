Tunis očarava svakog putnika jedinstvenim spojem drevne istorije, bogate kulture i rajskih mediteranskih plaža. Na obali gde se susreću Sredozemno more i zlatni pesak, putovanje kroz Tunis vodi kroz različite svetove – od veličanstvenih ruševina antičke Kartagine i rimskog amfiteatra u El Džemu, preko živopisnih arapskih medina punih boja, mirisa začina i zvukova tradicionalnih bazara, pa sve do modernih letovališta koja nude savršen odmor uz luksuz i komfor.

Foto: Promo

Sa više od 300 sunčanih dana u godini i blagom klimom, Tunis pruža mogućnost da se u isto vreme uživa u opuštajućem odmoru na plaži, avanturi u Sahari ili otkrivanju neprocenjivih kulturno-istorijskih znamenitosti. Njegova gostoljubiva tradicija, autentična kuhinja i osmeh domaćina čine da se svaki posetilac oseća dobrodošlo.

Foto: Promo

Tunis nije samo destinacija za letnji odmor – to je susret sa novim svetom, gde se prošlost i sadašnjost prepliću u jedinstvenoj harmoniji, ostavljajući nezaboravne uspomene i želju za ponovnim povratkom.

Foto: Promo

Cap Bon , poluostrvo koje se harmonično pruža u Sredozemno more, predstavlja jedno od najatraktivnijih područja Tunisa zahvaljujući svojoj izuzetnoj prirodi, bogatoj istoriji i kulturnoj tradiciji. Kristalno čista voda i duge obale prekrivene zlatnim peskom, u senci mirisnih borova, čine plaže ovog regiona mestima pogodnim i za odmor i za aktivan boravak. Posebno se izdvajaju Korba i Hamamet, poznate po odličnim uslovima za vodene sportove i razvijenoj turističkoj ponudi.

Poluostrvo pruža i jedinstvene mogućnosti za upoznavanje prirodnih bogatstava. Nacionalni parkovi Friguia i Ichkeul ističu se raznovrsnim staništima i bogatom faunom, uključujući i retke vrste ptica, što ih čini idealnim za posetioce zainteresovane za ekoturizam i istraživačke obilaske.

Foto: Promo

Cap Bon je destinacija u kojoj se skladno prepliću priroda, kultura i istorija, nudeći putnicima sveobuhvatno iskustvo Tunisa i autentičan uvid u bogatstvo severnoafričkog Mediterana.

Hotel Africa Jade Thalasso 4* nalazi se na svojoj peščanoj plaži sa belim peskom u mestu Korba, na istočnoj obali poluostrva Cap Bon. Poslednja delimična renovacija objekta izvršena je 2019. godine, što gostima obezbeđuje prijatan boravak u moderno uređenom prostoru.

U sklopu hotela nalazi se glavni restoran The Le Pecheur, nekoliko à la carte restorana i više barova, uključujući lobby bar, bar na bazenu i beach bar. Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen, što omogućava uživanje tokom cele godine.

Foto: Promo

Hotel Africa Jade Thalasso 4* raspolaže sopstvenom peščanom plažom. Gostima su na raspolaganju suncobrani, ležaljke i dušeci bez doplate, kako na plaži, tako i pored bazena. Peškiri za plažu i bazen dostupni su uz depozit.

Foto: Promo

Ukupno ima 257 smeštajnih jedinica, sve sa balkonom ili terasom, opremljene SAT TV-om, sefom, mini barom (uz doplatu), klimom, fenom, kupatilom i Wi-Fi internetom.

Usluga u hotelu zasnovana je na All Inclusive konceptu, koji obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu, u formi samoposluživanja sa širokim izborom jela, u skladu sa hotelskim pravilima. U okviru koncepta gosti mogu koristiti i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine.

Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i à la carte restorani (otvoreni tokom određenih perioda sezone, uz doplatu), kao i više barova – lobby bar, pool bar, tradicionalni Moorish café (u okviru koncepta uključen je samo čaj) i restoran The Pecheur F&B – Beach View, u kojem se služi kasni doručak, užine i bezalkoholna pića.

Foto: Promo

Svojim gostima, Hotel Africa Jade Thalasso 4* nudi kombinaciju relaksacije i zabave.

Gostima su dostupni teretana i zatvoreni bazen, dok je za potpunu relaksaciju moguće koristiti spa centar sa turskim kupatilom, saunom i masažama (uz doplatu).

Najmlađim gostima na raspolaganju su mini klub i mini disko, koji omogućavaju zabavu i animaciju prilagođenu deci.

Foto: Promo

Hotel Africa Jade Thalasso 4*se nalazi u mestu Korba, na istočnoj obali poluostrva Cap Bon. Udaljen je približno 140 km od aerodroma u Monastiru, oko 15 km od grada Nabeul i oko 25 km od Hamameta.

Hotel Africa Jade Thalasso 4* je spoj orijentalnog duha, modernog komfora i savršenog okruženja za pravi odmor. Bilo da tražite mir na peščanoj plaži, dobru zabavu za decu ili bogatu gastronomsku ponudu – ovaj hotel u Tunisu će ispuniti sva očekivanja.

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je kontakt centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.