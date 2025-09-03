Slušaj vest

Ako planirate put u Bugarsku u narednom periodu, važna informacija za sve vozače je da od 5. septembra zvanično počinje sa radom novi sistem kamera za merenje prosečne brzine na određenim deonicama u toj zemlji.

Kada se kaže „prosečna brzina“, ne misli se na kameru koja snima u trenutku kada prođete pored nje. Umesto toga, sistem prati koliko vam vremena treba da pređete određenu deonicu - na primer 20 ili 30 kilometara.

Kamere funkcionišu tako što beleže vreme ulaska i izlaska vozila iz određene deonice, računajući prosečnu brzinu. Ukoliko je ona veća od dozvoljene, sistem automatski šalje SMS vlasniku vozila sa instrukcijama za plaćanje kazne.

Sistem koristi već poznate kamere za naplatu putarine, postavljene na početku i kraju svake deonice. One beleže tačno vreme prolaska i računaju da li ste vozili u okviru ograničenja. Ovakav sistem je mnogo teže zaobići od klasičnih radara - jer ne zavisi od toga koliko ste vozili u tom trenutku, već kojom brzinom ste se kretali na celoj deonici.

Mere zvanično stupaju na snagu 5. septembra. Do sada su kamere radile, ali u okviru test perioda, i to na auto-putu „Trakija“ i Severnom brzom prstenu Sofije. Vozači koji su dobili sliku prekršaja u avgustu – on nije bio za brzinu, već za nešto drugo: nevezan pojas, neupaljena svetla, isteklo osiguranje… Razlog je taj što će sistem tek od 5. septembra biti potpuno povezan sa bazom podataka MUP-a Bugarske.

Kazne za prekoračenje brzine

Ako prekoračite brzinu za 20 km/h, možete očekivati da platite kaznu počev od 25 evra.

Za vožnju brzinom većom od 50 km/h preko ograničenja, troškovi su znatno veće. Predviđene su kazne počev od 300 evra, navodi se na sajtu vignettebulgaria.

Tačan iznos zavisi od izmerene brzine i stoga se ne može unapred odrediti.

Detaljnije kazne: Prekoračenje brzine (van naselja ili u naselju) za više od 40 km/h: 600 leva (oko 300 evra) + oduzimanje vozačke dozvole na 2 meseca.

Ponovljeni prekršaj (preko 40 km/h): Najmanje 1.200 leva (oko 615 evra) + oduzimanje vozačke dozvole na 3 meseca.

Važne napomene:

Kazne su se nedavno povećale, te je ovo najnovija informacija iz avgusta 2025. godine.

Bugarska je uvela i zonama sa ograničenjem brzine od 20 i 30 km/h u stambenim zonama, oko škola i vrtića, što dodatno utiče na režim brzine.

Kazne za prekoračenje brzine mogu biti i znatno veće u drugim okolnostima, pa je važno da se striktno pridržavate ograničenja.

Promena i za vozila preko 3,5 tona

Druga promena koja je tek stupila na snagu odnosi se na vlasnike kamiona. Nacionalna uprava za naplatu putarine podseća da se od 1. septembra ažuriraju cene taksa za kilometar za vozila preko 3,5 tona i maksimalna taksa.

Prva izmena tarife stupila je na snagu 1. aprila ove godine i takse su ažurirane za 10 odsto. Druga od 1. septembra će biti takođe 10 odsto, i u skladu je sa odlukom Saveta ministara. Na primer, ako je do 1. aprila 2025. godine ruta za određenu deonicu koštala 10 leva (600 dinara), od 1. aprila do 31. avgusta - 11 leva (660 dinara), od 5. septembra biće 12 leva (720 dinara).

Promena postoji i u iznosu kompenzacionih taksa, jer se one određuju u dvostrukom iznosu u odnosu na maksimalnu taksu za odgovarajuću kategoriju vozila.

Inače, Bugarska je 1. januara 2025. postala deo šengenskog prostora, što znači da putnici iz Srbije sada mogu neometano proći iz Bugarske u Grčku bez zadržavanja na granici. Međutim, dok je granična procedura pojednostavljena, saobraćajna pravila postaju stroža.