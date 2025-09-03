Slušaj vest

Majka ističe i da je detetu odmah pozlilo, da je počela da povraća i gubi svest, a noga, na mestu ugriza, potpuno je poplavila. Lekari su davali sve od sebe da uspeju da spase nogu maloj Ukrajinki, I dalje je u bolnici, svakodnevno prolazi kroz bolna previjanja, a podvrgnuta je i drugoj operaciji zatvaranja rana.

O tome koliko su opasne ove zmije i koje su najopasnije u Srbiji govorio je u emisiji "Redakcija": Vladica Stanković, vatrogasac i najpoznatiji hvatač zmija.

Foto: Kurir Televizija

- Ugrizi se dešavaju, važno je da se situacija blagovremeno prepozna i reši. Ukoliko se ne reši, onda dolazi do velikih problema, kao što se i ovo desilo. Kod nas u Srbiji imamo 10 vrsta zmija, od toga 3 otrovne. Jedna od otrovnijih je Poskok i nema ga baš na celoj teritoriji. Što se tiče Beograda i okolnih gradova tu nema otrovnih zmija, kao ni u Vojvodini. Međutim, što se tiče južnih delova, imamo mali broj otrovnih zmija.

Zdravković naglašava da je najvažnije razlikovati ujed otrovne i ne otrovne zmije, kako bi prevetivno reagovali:

- Kod otrovnih zmija imamo dva glavna zuba, koja kada dođu u tkivo, samim ugrizom kesice, otrov dospeva u tkivo. To je ujed razmaka od 4 do 8 milimetara, u zavisnosti od veličine glave zmije. To su dve tačkice. U slučaju ujeda, to bi trebalo da se istiska kao kod bubuljice što više. Samim tim nekih 60% pomažete sebi. Kada se otrov ubrizga u mišić on se sporije širi. Kada dođe do alterij, onda brzo dođe do krvnih sudova. Otrov sužava arterije i smanjuje kiseonik. Tada dolazi do srčanog zastoja jer nemate kiseonik u organizmu. Tada se koristi lek za širenje rkvnih sudova, kako bi vi do prve zdravstvene ustanove bili preventivno osigurani.

Evo šta nikako ne smete raditi ako vas ujede zmija! Stanković na Kurir televiziji objašnjava razliku otrovnica i neotrovnica: Dve stvari vam mogu spasiti život Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs