Petogodišnje dete ujela otrovni poskok na moru u Hrvatskoj. Naime, devojčica iz Ukrajine se igrala u blizini kafića u kom su sedeli njeni roditelji i odjednom je dotrčala i rekla kako je ujela zmija. 

Majka ističe i da je detetu odmah pozlilo, da je počela da povraća i gubi svest, a noga, na mestu ugriza, potpuno je poplavila. Lekari su davali sve od sebe da uspeju da spase nogu maloj Ukrajinki, I dalje je u bolnici, svakodnevno prolazi kroz bolna previjanja, a podvrgnuta je i drugoj operaciji zatvaranja rana.

O tome koliko su opasne ove zmije i koje su najopasnije u Srbiji govorio je u emisiji "Redakcija": Vladica Stanković, vatrogasac i najpoznatiji hvatač zmija.

- Ugrizi se dešavaju, važno je da se situacija blagovremeno prepozna i reši. Ukoliko se ne reši, onda dolazi do velikih problema, kao što se i ovo desilo. Kod nas u Srbiji imamo 10 vrsta zmija, od toga 3 otrovne. Jedna od otrovnijih je Poskok i nema ga baš na celoj teritoriji. Što se tiče Beograda i okolnih gradova tu nema otrovnih zmija, kao ni u Vojvodini. Međutim, što se tiče južnih delova, imamo mali broj otrovnih zmija.

Zdravković naglašava da je najvažnije razlikovati ujed otrovne i ne otrovne zmije, kako bi prevetivno reagovali:

- Kod otrovnih zmija imamo dva glavna zuba, koja kada dođu u tkivo, samim ugrizom kesice, otrov dospeva u tkivo. To je ujed razmaka od 4 do 8 milimetara, u zavisnosti od veličine glave zmije. To su dve tačkice. U slučaju ujeda, to bi trebalo da se istiska kao kod bubuljice što više. Samim tim nekih 60% pomažete sebi. Kada se otrov ubrizga u mišić on se sporije širi. Kada dođe do alterij, onda brzo dođe do krvnih sudova. Otrov sužava arterije i smanjuje kiseonik. Tada dolazi do srčanog zastoja jer nemate kiseonik u organizmu. Tada se koristi lek za širenje rkvnih sudova, kako bi vi do prve zdravstvene ustanove bili preventivno osigurani.

