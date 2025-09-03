Slušaj vest

Kada se kaže Srem, najpre se pomisli na dobru hranu. Posebno na delicije od svinjskog mesa, kulen, kobasice, šunke, slanine. Međutim, kako su stanovnici ovog našeg dela zemlje veliki gurmani, pronašli su način da spoje ono što najviše vole, a to je kombinacija slatkog i slanog.

Biće da je priča o Dubai čokoladi utihnula, jer na scenu stupa pravo iz Srema čokolada sa čvarcima. Ceca Sremica svoj punoletni staž u pravljenju kolača upotpunila je sa veštinama svog muža u proizvodnji suhomesnatog i dobila rapsodiju ukusa, čokladu sa čvarcima.

- Nisam ni sanjala da će to ovako ispasti i da će otići do ovako širokih razmera. Ja sam došla kući i rastopila običnu čokoladu sa čvarcima. Kada sam probala, odmah mi se svidelo - kaže Svetlana Nikolin.

Kako sagovornica kaže, pre nego što neko degustira čokoladu, ne želi da otkrije od kojih je sastojaka, pa tek kada je pohvale dobiju i sastav.

- Deca su se oduševila, odah su rekla kako je čokolada veoma lepa, ali nisu znali od čega je napravljena. Kada su shvatili da je čokolada sa čvarcima, oni su se oduševili - istiće Nikolin.

Čokolada se dobija topljenjem i mešanjem sa čvarcima. A kompletni recept ipak je tajna. Sve se radi ručno i zahteva puno truda i snažne i vešte ruke, te nije ni malo lako. Zato su količine manje, ali luksuznije. Iz Srema ništa dugo ne možemo ni očekivati, već suvo zlato u zalogajima.

