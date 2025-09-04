Slušaj vest

Marko Nikolić, poznati humanitarac iz Vranja, u subotu uveče putuje u Keniju kako bi pomogao njihovoj deci i građanima, izgradio bunare za vodu i nahranio što više gladnih usta.

Nikolić kaže za Kurir da će ovo biti jedna velika misija i dug put. Plan je da pronađe nekoliko ekstremno siromašnih sela koja će obići sa dva afrčka vodiča koja će mu pomoći i ujedno pružiti sigurnost.

- Krećem na put koji menja živote. Ne idem u Afriku zbog sebe, ne idem da bih bio viđen, već da bih bio glas onih koji nemaju glas, ruka onih koji nemaju snagu i nada onih koji su ostali bez nade. Deca u Africi danas nemaju osnovno - čašu čiste vode i komad hleba. Dok mi svakodnevno živimo u izobilju, tamo negde, hiljade malih srca biju bitku za svaki gutljaj i zalogaj - kaže Nikolić za Kurir i naglašava:

Marko Nikolić u Africi Foto: Privatna Arhiva

Jasna misija

- Moja misija je jasna i nepokolebljiva - izgraditi bunare za vodu, doneti život u pustinju, i nahraniti što je više moguće gladnih usta. Jer svako dete zaslužuje da raste bez straha od žeđi i gladi. Znam da ovo neće biti lako. Znam da ću ostaviti deo sebe na afričkom tlu. Ali znam i da svaki bunar znači život. Svaki obrok znači osmeh. A svaki osmeh deteta vredniji je od svih prepreka, umora i suza. Ovo nije avantura. Ovo je borba. Ovo je misija. Ovo je zavet da gde god da postoji bol, mi možemo doneti ljubav. Idem u Afriku sa jednim jedinim ciljem da dokažem da dokle god dišemo, možemo da menjamo svet - poručio je humanitarac.

