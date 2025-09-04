Slušaj vest

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme. U jutarnjim i prepodnevnim satima na jugozapadu, jugu i jugoistoku biće povremene kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, dok će popodne preovladavati suvo vreme uz duže sunčane periode, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, uglavnom istočni i severoistočni. Minimalna temperatura biće između 15 i 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 30, dok će u Negotinskoj Krajini dostići oko 32 stepena.

Za Beograd je najavljena promenljiva oblačnost uz sunčane intervale. Duvaće slab vetar istočnog i severoistočnog pravca. Očekuje se jutarnja temperatura oko 18 stepeni, a dnevna do 29.

Vremenska prognoza
Foto: RHMZ

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija uticaće relativno povolјno na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.

U narednih sedam dana prognozira se uglavnom pretežno sunčano i toplo vreme, a samo lokalno, uz razvoj oblačnosti, može doći do kratkotrajne kiše ili pljuska.

Jedino se u ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u drugim delovima zemlje, predviđa prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

