RHMZ izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na jugu Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

"Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, lokalno grad i olujni vetar i u jugozapadnoj struji će se premeštati u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine", stoji u upozorenju.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.

U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Foto: Printscreen/RHMZ

U ostalim delovima Srbije upaljeno je žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegde i zbog kiše, kao i visoke temperature.

Vreme narednih dana

U četvrtak promenlјivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.

Od petka do nedelјe pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom.