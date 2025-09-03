HITNO UPOZORENJE RHMZ, JAKO NEVREME SRUČIĆE SE NA OVE DELOVE SRBIJE: U naredna 2 sata stižu pljuskovi, grmljavina i grad
RHMZ izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na jugu Mačvanskog i Kolubarskog okruga.
"Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, lokalno grad i olujni vetar i u jugozapadnoj struji će se premeštati u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine", stoji u upozorenju.
Upaljen meteo alarm
U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.
U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..
U ostalim delovima Srbije upaljeno je žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegde i zbog kiše, kao i visoke temperature.
Vreme narednih dana
U četvrtak promenlјivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.
Od petka do nedelјe pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom.
U ponedelјak (08.09.) posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku (08./09.09.) i u utorak (09.09.) i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom.