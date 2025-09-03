Društvo
PONOVO NAJBOLJI - KURIR TELEVIZIJA JE NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA
Kurir televizija je, prema podacima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 2. septembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu i u ciljnoj grupi.
Ponosni smo na postignute rezulatate. Dosadašnji program učinio nas je prvima, a ono što sledi, zasigurno će nam dodatno učvrstiti poziciju.
Kurir televizija je juče bila gledanija i od dve televizije sa nacionalnom frekvencijom!
Hvala na poverenju, draga publiko! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.
Hvala vam!
