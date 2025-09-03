Slušaj vest

Sve je počelo kao bezazlena dečja igra u pesku, a moglo je da se završi tragično. Nedavni incident na jednoj plaži u Kaliforniji još jednom je skrenuo pažnju na opasnosti koje vrebaju tamo gde ih najmanje očekujemo.

Na prvi pogled, kopanje rupa u pesku deluje kao potpuno bezopasna i čak zabavna aktivnost. Međutim, ono što se desilo nedavno u Kaliforniji pokazuje da ovakva igra može da ima ozbiljne posledice čak i smrtonosne!

U ovom slučaju, dete je tokom igre iskopalo duboku rupu u pesku, ne sluteći opasnost. Kada je voda počela da ulazi u rupu, stvorio se takozvani vakuum efekat prirodni fenomen pri kojem se pesak i voda ponašaju kao zamka. Telo koje upadne u takvu rupu biva zarobljeno, a otpor tla postaje toliki da je pokretanje gotovo nemoguće.

Izbegnuta tragedija na plaži u Kefaloniji Foto: Shutterstock

Teško se osloboditi

Isprva deluje smešno i bezopasno, ali kada osoba potone dublje od kolena, stvar postaje ozbiljna naročito u trenucima kada se podiže plima. Što dublje telo tone, veći je otpor peska, a jedini način da se osoba oslobodi jeste da se pesak pažljivo uklanja rukama ili kofom bez panike.

U Fejsbuk grupi Grčka info pojavio se video-snimak ovakve situacije.

- Skoro tragedija. Desilo se u Kaliforniji, ali moglo je biti bilo gde. Postoje situacije za koje nikada ne pomislite da mogu biti opasne. I sve je počelo kao nevina dečija igra u pesku... Kako dolazi ova opasnost? Onog trenutka kada voda uđe u rupu, nastaje vakuum koji zarobi telo i čvrsto ga drži na dnu, čineći nemogućim pokre - navodi se u opisu videa i dodaje:

- U početku deluje bezazleno i čak smešno, ali ako potone dublje od kolena, situacija postaje ozbiljna, pogotovo u slučaju plime.

Što dublje tone, otpor postaje jači, a najbrži izlaz je ukloniti pesak kopanjem rukama ili kofom.

Čuvajte svoju decu i učite iz ovakvih video snimka!

Ovaj događaj, završio se bez tragičnih posledica, ali predstavlja ozbiljno upozorenje za sve kupače, naročito roditelje.