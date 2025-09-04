Slušaj vest

U Srbiji čak 86 odsto dece koristi internet svakodnevno, 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama, a svako treće dete je imalo neko negativno iskustvo, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Posle letnjeg raspusta početak nove školske godine za mnoge đake znači i više vremena provedenog na internetu bilo zbog onlajn časova, domaćih zadataka, komunikacije s vršnjacima ili razonode. Upravo u ovom periodu, kada deca češće posežu za mobilnim telefonima, tabletima i računarima, dodatno raste rizik od negativnih iskustava u digitalnom prostoru, upozoravaju stručnjaci za Kurir. Zbog toga je posebno važno da roditelji i staratelji tokom jesenjeg povratka u školske klupe obrate pažnju na onlajn aktivnosti dece, jer je statistika zabrinjavajuća.

- Tokom 2025. godine uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece, a u međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi Kidfliks - naveo je MUP na svom Instagram nalogu i istakao da su roditelji najvažnija zaštita deteta na internetu i u onlajn prostoru:

- Postavite pravila zajedno, razgovarajte o "prijateljima s mreže", prepoznajte promene u ponašanju i budite primer. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP svakodnevno radi na tome da otkrije i spreči onlajn predatore, sprovodi prevenciju s Nacionalnim kontakt-centrom, sarađuje s međunarodnim partnerima da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.

Koje opasnosti vrebaju na internetu

Emina Beković iz Nacionalnog kontakt-centar za bezbednost dece na internetu objašnjava da su deca izložena riziku od različitih oblika zlostavljanja, poput vršnjačkog nasilja, seksualnog uznemiravanja i prevara.

- Naše iskustvo govori da građani, posebno roditelji, nemaju visok stepen svesti o opasnostima koje vrebaju na internetu i smatraju da je za decu i mlade internet bezbednije mesto od ulice. Roditelji su odgovorni za decu i njihove postupke i moraju da pokažu interesovanje za ono što njihovo dete radi na internetu, da unaprede svoje digitalne veštine, informišu i sebe i dete o merama zaštite i načinima prepoznavanja opasnosti i nasilja, kao i reagovanja. Oni moraju da razgovaraju sa svojom decom o tome šta ih privlači da gledaju određeni sadržaj, koji su njihovi stavovi o tome, kao i koje jutjubere i influensere prate - objašnjava Bekovićeva i dodaje:

Emina Beković o opasnostima na internetu Foto: Kurir Televizija

- Najefikasnija zaštita je kombinacija nadzora i poverenja, dete treba da oseća da roditelj stoji uz njega, a ne protiv njega. Roditelji moraju redovno da razgovaraju s detetom o tome šta ono gleda na netu, kakav sadržaj ga interesuje, koga prati i s kim se dopisuje, ali bez kritike, da bi dete delilo svoje iskustvo. Dete mora da nauči da prepozna predatore, lažne profile, manipulaciju, prevaru, a njegov prvi digitalni mentor je upravo roditelj.

Na internetu niste sigurni

Jelena Radović, sociolog i stručnjak za mreže, kaže za Kurir da je normalno da deca u 21. veku koriste internet i da imaju pristupe računaru, ali treba znati da i u onlajn svetu vrebaju razne opasnosti.

- Odrasle osobe treba da se upoznaju i informišu o internetu i da to znanje zajedno sa obrazovnim institucijama prenesu deci. Važno je imati i veću zaštitu od nadležnih institucija kada je u pitanju reagovanje i procesuiranje prijavljenih slučajeva. Na internetu nikada ne možete da budete sigurni jer tu nema kontrole. Roditelji treba da prate ponašanje svoje dece i da uoče određene probleme.

Jelena Radović o zaštiti dece na internetu Foto: Kurir TV