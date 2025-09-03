Slušaj vest

Kapsule za spavanje na istanbulskom aerodromu poslednjih dana su postale viralne na TikToku, a influenserka Milica Vuković pokazala je kako funkcionišu.

Milica se pohvalila da je spavala u jednoj od kapsula, koje su na aerodromu u Istanbulu postavljene za putnike koji imaju duže pauze između letova. Sleepod kapsule pokazuju kako aerodromi sve više prilagođavaju uslugu putnicima u tranzitu - predviđene su za odmor između letova, budući da pauze na aerodromu znaju da se oduže, a obična sedišta često nisu najudobnije rešenje.

Skuplje od hotela

Svaka kapsula ima vlastite USB i električne utičnice, prostor za prtljag, a uz doplatu od pet evra može se dobiti i jastuk s pokrivačem. Inače je cena korišćenja 20 evra po satu i plaća se isključivo karticom, kako je Milica objasnila.

- Unutra imate uzak, ali sasvim udoban krevet. Moram priznati da je sve vrlo privatno i mirno - rekla je i pitala svoje pratioce da li bi spavali u takvoj kapsuli.

Odgovori su bili podeljeni.

Neki su podelili svoja iskustva i utiske: "Odličan način za odmor između letova. Tih i udoban prostor", "Savršeno za kratki odmor, ali ne bih ostao duže od dva sata".

Ipak, mnogo je više onih koji bi ovo zadovoljstvo preskočili: "Ne bih ni stigao da zatvorim oči, umro bi od panike", "Kada bi to zatvorila sledećih 20 godina trebao bi mi psihijatar da izlečim traumu"… Osim klaustrofobije, mnogi komentarišu cenu.

"20 evra za sat? Neka. Hvala. Bolje su stolice" - napisao je jedan korisnik TikToka, a drugi je komentirao slično: "Ne bih oka sklopio, kad znam da sam dao 100 evra". Treći je sračunao: "Pa u Hiltonu je apartman 150 evra, ne spavaš u kapsuli kao u grobu ili sanduku već u full krevetu… Znači 7 sati 140 evra i to bez jastuka i pokrivača."

Prve kapsule na aerodromima

Ideja "mikro-spavanja" u javnom prostoru pojavila se krajem 2000-ih. Jedan od najpoznatijih ranih koncepata bio je Sleepbox ruskog arhitektonskog dua Arch Group (Mihail Krimov i Aleksej Gorjainov).

Njihova modularna "kutija za san" predstavljena je 2009, a do 2011. krenula je i proizvodnja. Ključna ideja bila je jednostavna: kompaktan, mobilan modul koji se može ugraditi i u sigurnosno kontrolisanu zonu aerodroma, za korišćenje od 30 minuta do nekoliko sati. Time je postavljen vizuelni i funkcionalni jezik za ono što danas zovemo "sleep pod".

U "masovni" svet aerodroma kapsule je prva lansirala finska kompanija GoSleep. Globalni debi imala je 2013. na aerodromu u Abu Dabiju, gde je postavljeno prvih desetak jedinica (kasnije i više).

GoSleep potiče iz vrlo "putničke" priče osnivača Jussija Piispanena, koji je, nakon neprospavane noći na aerodromskim klupama, odlučio da napravi nešto bolje: ležaj koji se pretvara u mini-kapsulu s roletnom za privatnost, utičnicama i pregradom za stvari ispod sedišta.

Ubrzo potom kapsule dolaze i u Skandinaviju: Helsinki-Vantaa uvodi GoSleep 2015, s modelom naplate na sat i opcijom jastuka/pokrivača na zahtev.