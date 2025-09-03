Slušaj vest

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, u Negotinskoj Krajini oko 32.

Da se sredinom nedelje očekuje nestabilno i svežije vreme, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.

- U sredu malo svežije i nestabilno te se pljuskovi tokom dana očekuju prvo nad planinskim delom Bosne i Hercegovine, dok bi se posle podne i uveče širili na planinski deo Srbije i Crne Gore i možda i nad južni deo Vojvodine. Vetar severozapadni i u zoni pljuskova jak, dok bi se dnevni maksimumi kretali od 24 na zapadu do 31 na istoku i jugu regiona. U četvrtak još malo svežije i uglavnom suvo uz maksimume od 22 do 27 stepeni Celzijusa - naveo je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Vreme za vikend

- Petak bi trebao doneti manje otopljenje, dok bi u subotu uz vrlo retke pljuskove opet malo osvežilo. Zatim bi do utorka bilo suvo i toplo, a oko tog datuma operativni i kontrolni proračun ECMWF imaju signal za jače pogoršanje uz grmljavinske pljuskove i osetnije zahlađenje te bi se posle 11. septembra maksimumi kretali od 17 do 23 stepena Celzijusa, što su rano jesenje vrednosti. Ovu promenu vremena za sada ne podržava ansamble niz istog modela što pokazuje da je trenutno model neukslađen sa samim sobom, a kako je sezona uragana u tou tako nešto je i očekivano.

- Još se ne rešava dilema oko razvijanja uragana nad tropskim Atlantikom oko 10. 9. i imam utisak da tu leži ključ za ove velike osilacije. Tako da se razvoj sinotika posle 10. još uvek samo nagađa i tako će verovatno biti dok se ne reši dilema oko razvijanja uragana nad Atlantikom oko 10.