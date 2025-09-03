Slušaj vest

Aleksandri S. (19) koja je osumnjičena da je 29. avgusta u Zemunu ostavila svoju novorođenu devojčicu umotanu u peškir i kesu pored kontejnera određen je pritvor do 30 dana

Devojčicu je našla Maja Miladinović, koja se šetala sa psom, a onda je pored kontejnera, umotanu u najlon kesu, pronašla bebu.

"Ja sam to jutro krenula u šetnju sa mojom kucom. To nam je neka kao terapija, jedan naš način kako da počnemo dan iz razloga što je moja kuca prilično stara i takođe ima zdravstvenih problema i to je na neki način jedan naš pozitivan početak dana, da izađemo uhvatimo vazduh i prikupimo energiju za nastavak dana", priča Maja, dodajući da je po običaju ponela sa sobom i hranu za mace:

"Kad sam došla do te lokacija i počela da ih hranim, odjednom sam čula taj neki zvuk, neobičan, isprekidan, kao neko ječanje, mjaukanje, ali nisam odmah davala na značaju. Nisam se skoncentrisala na taj zvuk jer sam mislila tu su građevinski radovi u blizini, automobili prolaze, vetar duva. Vrlo jedan neobičan zvuk, visok ton, ali vrlo tanan, vrlo suptilan. Ja sam pomislila u početku da je neka ptica i počela sam da gledam po krošnjama."

Međutim, kako je zvuk u jednom momentu i prestao, Maja se spremala da nastavi dalje sa svojom šetnjom, ali se zvuk odjednom vratio. Tada je počela da sumnja da je taj zvuk ipak nešto drugo, pa je počela da traži i u kanti i oko nje, kao i kod trafostanice.

Maja je čak preskočila jednu ogradu, sagla se da gleda kod žbuna, a onda se desilo nešto što nikako nije očekivala:

"Kako sam se podigla, odjednom na tom grmlju sam videla kesu i tada sam čula taj zvuk, ponovo se pojavio, ali ono što je šokantno u celom tom momentu je kesa, koja se mrda, vi vidite neke pokrete u toj kesi. Ja sam bila ubeđena da su to novorođeni mačići. Postoji nešto živo unutra. Kesa je preklopljena potpuno, znači nema nikakvog dotoka vazduha", priča Maja i dodaje:

"Ja hvatam kesu i osećam težinu i toplinu, kada sam otvorila kesu videla sam prvo peškir. Jedan jeziv osećaj da ću da naiđem na živo stvorenje, nije mi pala na pamet beba, bila sam zgrožena. Kada sam videla tu glavu, i njen pokušaj da udahne vazduh, meni se slošilo. Ja sam sklonila kesu, i uhvatila bebu u ruku. Toliko sam bila zbunjena da sam prvo pozvala vatrogasce", ispričala je Maja za Prvu.