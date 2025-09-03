Slušaj vest

Mlada sportistkinja je sedmi dan po porođaju iznenada preminula. Imala je moždani udar, a za njom je ostala beba od sedam meseci.

Postavlja se pitanje da li je ovakva tragedija mogla da se izbegne?

O vašim pravima u vezi obeštećenja kao pacijenta u smislu da ste zanemareni, razgovarali su gosti u emisiji "Ni pet, ni šest" dr Gradimir Dragutinović, predsednik Skupštine RLK Beograd, Sonja Hadži Borjanović, advokat, dr Snežana Bašić, speijalista interne medicine i Dragan Đurđević.

Dragutinović je pričao o lekarskoj pažnji:

Kako da se ponašamo kada lekari ne obraćaju pažnju? Izvor: Kurir televizija

- Hitna lekarska pažnja je usmerena na Hitnu pomoć ili u slučaju Beograda Urgentni centar. To je posebna tema, mislim da pričamo o ljudima koji dolaze na kontrolni ili prvi pregled, pa da se pravovremeno leči i izlečen. Meni kategorija lekara koji su drski nije poznata. Kada dođe do nesporazuma pacijenta ili familije i doktora, postavlja se razumevanje jer su oni uvek u pravu, odnosno iziritirani su dolaskom ili čekanjem. Potrebno je sesti sa takvom osobom, pa se efikasno dođe do razgovora, možda u početku bude burno zbog adrenalina, ali se sve to izgladi. Uvek kažem stavite se u kožu pacijenta, saslušajte ga, tako je sve bolje i on kaže izvinite. Mislim da jako puno zavisi to sa kojim doktorom razgovarate i da morate da budete u takvim situacijama beskrajno tolerantni.

Hadži Borjanović je iznela procenu oko drskosti kod lekara:

- Moje isksutvo je da je odnos prema pacijentima sve gori. To se nekad graniči sa zlostavljanjem. Moje lično iskustvo, bila sam u bolnicama četiri puta u životu, a svaki put sam doživela neprijatnost. Poslednje je da su moju tetku zdravstveni radnici bukvalno zlostavljali. Urgentni je savršeno odradio posao, kao i Hitna pomoć koja je odmah došla. Međutim, upućena je u jednu kliniku gde sam dva sata gledala horor film. Nestali su, niko je nije nadgledao, njoj je krv išla na sve strane i tako dva sata. Ja sam htela da zovem policiju, da bi mi na kraju jedan zdravstveni ranik pretio, tipa rekao je ako vam se ne dopada vi je vodite odakle ste stigli, pa kaže šta ako vi dođete ovde, pa šta mislite. On je hteo da zove policiju. Pojavili su se neki doktori i odveli su moju tetku tamo gde je odmah trebalo da je odvedu.

Bašić je odgonetnula kada je bi trebalo prijaviti lekara:

- Pitate pogrešnu osobu jer sam školovana i stvorila najlepša iskustva u jednom sistemu u kojem niko nije tužio lekara jer su bili savesni i ugledni građani jer su dobro lečili ljude, a ne jer su vozili dobre automobile. Ne bi trebalo da se dešava takva situacija, ali lekara treba tužiti kada pogreši. Nisam osoba za to pitanje jer ne mogu da shvatim da se lekar ponaša ovako kako je gošća malo pre objasnila.

Đurđević je izgubio sina od dve godine, imao je bolest, ali od koje se ne umire:

- Prvo, hvala na pozivu, tragao sam za vama, bio sam sputavan od govorenja prave istine. Ja sam za pravdu i istinu, ali ne ide to tako. Moja generalija je dobra, znaju i vojska i policija, ja sam sina izgubio, to je moja desna ruka, a ovo ne dao Bog ni kamenu u planini. On je radio u Gorenju na rukovodećem mestu, bio je vredan i cenjen i zahvaljujem se toj kompaniji, kao i prijateljima mog sina jer su u najtežim trenucima bili tu. Meni je sin bio 25 dana na VMA, a kada sam u razgovoru sa doktorima iz Valjeva rekao da je sin od toga preminuo, oni su rekli da se od toga ne umire. On je dobio sepsu i od toga umro. Posle 25 dana se sin dogovorio sa lekarima da se ne oseća spremnim za operaciju i da hoće da vidi porodicu u Valjevu, tamo mi je ostavio dva unuka. Kada je otišao na zakazanu operaciju posle toga, nešto se iskomplikovalo oko štitne žlezde i opet ga vrate u Valjevo kako bi se situacija stabilizovala. Nakon toga, njega uhvate bolovi i temperatura, hteo sam da ga vodim lekaru, a negde pred zoru je morao da ode u Urgentni. Moja snaja ga odvede u kolima, bio je pozadi, nije mogao da se kreće. Nisu joj otvorili Urgentni na prvi mah, čekali su nešto, a situacija je bila urgentna.

Kurir.rs

