Slušaj vest

Povratkom sa odmora i vraćanjem u školske klupe, povećao se broj osoba zaraženih stomačnim virusom. Osim srčanih bolesnika koji su najugroženiji, od virusa nisu pošteđeni ni oni najmlađi. Kako se prenosi, koji su simptomi i šta treba da radimo ukoliko se zarazimo, istraživala je Kurir televizija.

U našem narodu se još od davnina smatralo da se stomačni virus javlja tokom letnjih meseci, pre svega zbog konzumiranja određene hrane, koja može nepovoljno uticati na naš organizam u periodu visokih temperatura. Stručnjaci ipak upozoravaju da bi se trebalo čuvati tokom čitave godine.

Foto: Shutterstock

Najčešći simptomi uključuju mučninu, povraćanje, dijareju malaksalost i povišenu temperaturu.

"Ne uzimati lekove za suzbijanje virusa"

- Kada dođe do mučnine ne treba uzimati ništa da se spreči, već treba dozvoliti da se izbaci ta hrana sa toksinima, da što manje toksina ode u creva i onda ćemo imati manjih problema sa grčevim, a i sa dijarejom. Međutim, mnogi naprave grešku pa uzimaju razne lekove i onda suzbijaju povraćanje, tako da se prolongira mučnina bez povraćanja i onda dolazi do velikih bolova u stomaku - objasnila je dr Biserka Obradović, lekar opšte prakse.

Stručnjaci kažu da ne bi trebalo unositi previše tečnosti, već da je jedna supena kašiku na petnaest minuta sasvim dovoljna.

Virus koji će nas pokositi u septembru - lekari savetuju da za suzbijanje ne koristimo lekove! "Time prolongirate agoniju" Evo kako da ga prepoznate Izvor: Kurir televizija

- Nije dovoljno samo da se unese tečnost, već je važno da to bude tečnost koja sadrži elektrolite. U apoteci ima dosta takvih preparata i dijeta. Nekad roditelji iz najboljih namera navale, pa deci daju veću količinu hrane, da, to je tačno, ali to ne važi u ovim situacijima - kaže pedijatar dr Saša Milićević.

Uravnoteženu ishranu, kako ističu, treba primenjivati i dva dana po prolasku virusa, a potom postepeno ubacivati ostale namirnica u ishranu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs