Virus koji će nas pokositi u septembru - lekari savetuju da za suzbijanje ne koristimo lekove! "Time prolongirate agoniju" Evo kako da ga prepoznate
Povratkom sa odmora i vraćanjem u školske klupe, povećao se broj osoba zaraženih stomačnim virusom. Osim srčanih bolesnika koji su najugroženiji, od virusa nisu pošteđeni ni oni najmlađi. Kako se prenosi, koji su simptomi i šta treba da radimo ukoliko se zarazimo, istraživala je Kurir televizija.
U našem narodu se još od davnina smatralo da se stomačni virus javlja tokom letnjih meseci, pre svega zbog konzumiranja određene hrane, koja može nepovoljno uticati na naš organizam u periodu visokih temperatura. Stručnjaci ipak upozoravaju da bi se trebalo čuvati tokom čitave godine.
Najčešći simptomi uključuju mučninu, povraćanje, dijareju malaksalost i povišenu temperaturu.
"Ne uzimati lekove za suzbijanje virusa"
- Kada dođe do mučnine ne treba uzimati ništa da se spreči, već treba dozvoliti da se izbaci ta hrana sa toksinima, da što manje toksina ode u creva i onda ćemo imati manjih problema sa grčevim, a i sa dijarejom. Međutim, mnogi naprave grešku pa uzimaju razne lekove i onda suzbijaju povraćanje, tako da se prolongira mučnina bez povraćanja i onda dolazi do velikih bolova u stomaku - objasnila je dr Biserka Obradović, lekar opšte prakse.
Stručnjaci kažu da ne bi trebalo unositi previše tečnosti, već da je jedna supena kašiku na petnaest minuta sasvim dovoljna.
- Nije dovoljno samo da se unese tečnost, već je važno da to bude tečnost koja sadrži elektrolite. U apoteci ima dosta takvih preparata i dijeta. Nekad roditelji iz najboljih namera navale, pa deci daju veću količinu hrane, da, to je tačno, ali to ne važi u ovim situacijima - kaže pedijatar dr Saša Milićević.
Uravnoteženu ishranu, kako ističu, treba primenjivati i dva dana po prolasku virusa, a potom postepeno ubacivati ostale namirnica u ishranu.
