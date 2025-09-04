Slušaj vest

Na vojnim poligonima u okolini Niša realizovana su taktička uvežbavanja izviđačkih jedinica iz sastava Kopnene vojske za angažovanje u operacijama Vojske Srbije.

Reč je o važnom segmentu redovnog letnjeg ciklusa osposobljavanja, koje se realizuje sa ciljem očuvanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava za obaveštajno obezbeđenje snaga u operacijama.

3_obuka_izvidjaca_kopnene_vojske_1756919718.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Uvežbavani su organizacija i realizacija izviđačkih patrola i osmatračnica, rad izviđačkih grupa u dubini neprijateljevog rasporeda i izvođenje drugih dejstava prema dodeljenim zadacima, uz upotrebu savremenih sredstava za osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka kojima su ove jedinice opremljene u prethodnom periodu.

4_obuka_izvidjaca_kopnene_vojske_1756919718.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Posebna pažnja je bila usmerena na dodatno osposobljavanje profesionalnih vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u jedinicu.

Borbene mogućnosti izviđačkih jedinica Vojske Srbije značajno su unapređene u prethodnom periodu. Uz intenzivno obučavanje, nastavlja se i opremanje najboljim naoružanjem i vojnom opremom kako bi ove jedinice na savremenom bojištu mogle uspešno realizovati svoje zadatke i snagama Vojske Srbije obezbediti pouzdane i pravovremene obaveštajne podatke.

0601boba nikolic (42).jpg
Prijem vojnika-generacije-septembar-2025-7 (1).jpg
letacka_obuka_u_119_mhe_vojska_srbije_1_1756472759.jpg
1_1756398572.jpg