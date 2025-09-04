Slušaj vest

Na vojnim poligonima u okolini Niša realizovana su taktička uvežbavanja izviđačkih jedinica iz sastava Kopnene vojske za angažovanje u operacijama Vojske Srbije.

Reč je o važnom segmentu redovnog letnjeg ciklusa osposobljavanja, koje se realizuje sa ciljem očuvanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava za obaveštajno obezbeđenje snaga u operacijama.

Foto: Ministarstvo odbrane

Uvežbavani su organizacija i realizacija izviđačkih patrola i osmatračnica, rad izviđačkih grupa u dubini neprijateljevog rasporeda i izvođenje drugih dejstava prema dodeljenim zadacima, uz upotrebu savremenih sredstava za osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka kojima su ove jedinice opremljene u prethodnom periodu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Posebna pažnja je bila usmerena na dodatno osposobljavanje profesionalnih vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u jedinicu.