AMSS: Umeren saobraćaj, nema vanrednih zastoja
Saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta, nema vanrednih zastoja i dobru je prohodnost na svim glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).
Tokom dana se očekuju povremena kiša i mestimično vlažni kolovozi. AMSS upozorava vozače na opasnost od odrona.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko sedam sati.
Na brojnim deonicama puteva su u toku radovi, upozorio je AMSS.
