Slušaj vest

Saobraćaj van gradskih sredina je umerenog intenziteta, nema vanrednih zastoja i dobru je prohodnost na svim glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Tokom dana se očekuju povremena kiša i mestimično vlažni kolovozi. AMSS upozorava vozače na opasnost od odrona.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko sedam sati.

Na brojnim deonicama puteva su u toku radovi, upozorio je AMSS.

Ne propustiteAutoLogoraši su radili u njegovim fabrikama i šurovao sa Hitlerom: Stvorio je kultni tenk, a danas je njegovo ime sinonim luksuza
Ferdinand Porše u društvu Adolfa Hitlera na predstavljanju Volkswagen Bube
AutoOvako vas automehaničari varaju: Ovo je najčešći način na koji majstori "nabijaju" cenu popravke auta
Curenje ulja na motoru i rešenje uz pomoć aditiva
AutoAko vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, vozač vam nešto poručuje: Mnogi ne znaju značenje, a koristi se i u Srbiji
IMG_20250717_094416.jpg
AutoStiže novi Audi Q3: Svestran, sportski i digitalno povezan, a evo kad kreće prodaja i kolika mu je cena (FOTO)
Audi Q3 Sportback