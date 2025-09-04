Slušaj vest

Vest da je princeza Katarina Karađorđević pobedila rak pankreasa obradovala je mnoge, ali i pokrenula važnu temu – koliko je ova bolest zapravo opasna, kakve su mogućnosti lečenja danas, i šta može da presudi u korist oporavka?

O tome je govorio prof dr Vladimir Kovčin, lekar specijalista interne medicine u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

- Rak pankresa je jedan od najopasnijih karcinoma i najnezahvalniji za lečenje. To je bolest koja je prilično rezistentna na sve vidove lečenja. Tako da je hirurgija osnova za početak lečenja i daje najviše šansi da ishod lečenja bude dobar. Dobra je vest što je princeza uspela da bude operisana. Naravno, mi nemamo sve detalje ali ona je lečena u jednoj od najboljih američkih bolnica u Njujorku gde su vrhunski stručnjaci i gde postoje savremene metode lečenja - kaže Kovčin i dodaje:

- Šanse da neko dobro prođe u tom lečenju su jako velike. Ali, karcinom pankreasa je veoma podmukla bolest jer daje kasno simptome. Oni na početku liče na neke banalne stvari, ali u nekim slučajevima dođe do pojave žutice, a to se dešava kada tumor pritisne žučne puteve. Tada hirurzi moraju da rešavaju premošćavanje žučnih puteva. Karcinom pankreasa je u poslednje vreme u porastu i javlja se kod sve mlađih pacijenata

Kovčin je istakao da je nezahvalno reći da je rak sasvim pobeđen:

- Potrebno je proći izvesno vreme, 5 do 10 godina od lečenja da bi smo bili sigurni da neće doći do razvoja metastaze. Karcinom pankresa još uvek nije bolest koja se leči novim lekovima i sredstvima, koja daju najveće šanse posle hirurgije. Dobra vest je da je bolest mogla da se operiše, što znači da nije bila lokalno uznapredovana.

