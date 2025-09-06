Slušaj vest

Letnji odmor često zamišljamo kao savršeno vreme za opuštanje, ali šta kada stvarnost ne ispuni očekivanja? Par iz Srbije i porodica iz Beograda suočili su se sa neprijatnim iznenađenjima u smeštajima koje su rezervisali. Njihova iskustva su upozorenje za sve da pažljivo biraju gde će odsedati!

Letovanje uglavnom predstavlja najveći godišnji trošak, a loš smeštaj može upropastiti ceo odmor. Tako je bilo i paru iz Srbije koji je platio 40 evra po noći za apartman u Crnoj Gori, ali ono što su zatekli bilo je daleko od očekivanog.

Smeštaj je bio prljav, star i skučen – orman je zaklanjao prozor, krevet je bio u hodniku, a lavabo je izgledao kao iz horor filma.

1/5 Vidi galeriju Srbi zatekli jeziv smeštaj u Crnoj Gori Foto: PrintscreenThreads.com

Kako izbeći ovakve "povoljne" ponude

Jedna porodica sa bebom iz Beograda skoro je nasela na "povoljnu" ponudu za letovanje u Grčkoj - 400 evra za osam dana sa prevozom.

Međutim, pretragom na internetu otkrili su da slike apartmana na sajtu agencije nisu bile autentične. Smeštaj je bio u potkrovlju stare zgrade bez klime, sa malim prozorima, što bi boravak učinilo nepodnošljivim.

Snimak smeštaja pogledajte ovde.

Na Internetu raste broj lažnih ponuda za jeftina putovanja, kao i lažnih platformi za izdavanje smeštaja, a direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić preporučio je ranije građanima da sve dobro provere ili da putuju preko agencija, jer je njihov rad zakonom uređen.