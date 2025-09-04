Slušaj vest

Jedan automehaničar iz Amerike podelio je sa vozačima savet koji se suočavaju sa problemom curenjem ulja. On je naime savetovao vozače kao da smanje troškove održavanja automobila i spreče skupe kvarove, pa im preporučio upotrebu posebnog aditiva za zaptivanje gumenih zaptivki.

O tome da li zaista postoje kvarovi na automobilu koje mogu da reše sami vozači i uštede novac na ovaj način objasnio je za Kurir televiziju Đorđe Šljukić, autoserviser:

Foto: Kurir Televizija

- Čudotvornih napitaka nema ni za nas ljude, a kamoli za motore. To je marketinški trik verovatno za onog ko hoće da proda to sredstvo. Na primer ako postoji neka rupa kroz koju curi ulje, ta rupa ne može da se skloni. Generalno sa motornim uljem i sa antifrizom se ne igra. Postoji svašta i onda ljudi misle da mogu da sipaju ulje a ne odu kod majstora. Onda naprave još gori problem. Do pre dvadeset godina je možda nešto i moglo da se uradi na kolima van servisa, ali danas ne možete ni najobičniju operaciju da uradite - kaže Šljukić i dodaje:

- Dolazi vreme retrifikacije vozila. Hibridi i električna vozila su vozila koja rade pod naponom od 400 volti. Svako nestručno rukovanje može imati tragične posledice. Redovno održavanje vozila je najbitnije. Mi rešavamo jedno po jedno na servisu, lakše je tako nego da se nakupi gomila kvarova. Tehnologija mnogo napreduje, čak ni za mene ne postoji način da ga popravim na licu mesta.

