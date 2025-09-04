Slušaj vest

Podsetimo, u Lisabonu je juče došlo do nesreće kada je žičara iskliznula iz šina, i tom prilikom poginulo je 15 osoba, dok je najmanje 23 povređeno od kojih pet teško, među kojima su i turisti. Vlada Portugalije proglasila je Dan žalosti na državnom nivou, dok će se u Lisabonu obeležiti tri dana žalosti.

"Ambasada je tokom noći bila u kontaktu sa bolnicama, MUP i MIP i u ovom trenutku nema podataka da su državljani Srbije među povređenima ili nastradalima. Uskoro se očekuje i zvanično saopštenje portugalskih institucija o tragičnom događaju", saopštila je Ambasada Republike Srbije u Portugaliji.

Ambasada će nastaviti da prati situaciju i da bude na vezi sa institucijama u slučaju potrebe za bilo kakvom vrstom asistencije za građane Srbije.

Nesreća se dogodila kada je žičara, koja je prevozila više od 40 ljudi, iskliznula iz šina i udarila u zgradu, prenosi agencija Lusa. Vlasti veruju da je nesreću izazvao labav kabl ili otkazivanje kočnica.

Žičara Glorija otvorena je 1885. godine. Može da primi do 42 putnika i predstavlja znamenitost Lisabona koja je veoma popularna među turistima.