"Ol inkuziv" letovanje u hotelima u Alanji ove godine se moglo naći već od 500 evra pa naviše. U tu cenu uključena je avionska karta, transfer od aerodroma u Antaliji do hotela i sedam noći, doručak, ručak i večera u hotelu sa tri ili četiri zvezdice.

Beograđani koji su ove godine drugi put posetili ovaj turski grad kažu za Kurir da su cene za nijansu skočile u odnosu na prošlu sezonu, ali da su dosta niže u poređenju sa Grčkom.

- Sedam dana smo platili oko 630 evra. Hotel ima tri zvezdice u samom centru i sasvim je pristojan, čist, hrana raznovrsna i odlična. Savet svim turistima koji tek planiraju da letuju tamo je da uzmu uslugu "ultra ol inkluziv" jer neki hoteli ukoliko niste uplatili takav aranžman traže doplatu za internet u sobama i to dva evra po danu. Ležaljke se u nekim hotelima ne plaćaju dok tamo gde mora doplata komplet sa dve ležaljke i suncobran košta 10 evra. Piće na plaži ukoliko nije hotelski bar gde gosti imaju piće od 10 ujutru do 22 sata uveče, košta od tri evra pa naviše. Hrana je takođe povoljna - navodi Beograđanka i dodaje:

- Minule godine u hotelu je bilo samo tri ili četiri porodice iz Srbije. Međutim, sada je bilo dosta naših turista koje smo zatekli tu, a i onih koji su došli posle nas. Turci kažu da imaju sve više turista iz naše zemlje i to ih raduje.

Cene u marketima veće

Turisti iz Srbije nakon povratka iz Turske obično donesu pune kofere slatkiša, čajeva, kafe, pa i garderobe, a ove godine su cene u marketima za nijansu više.

- Garderoba u radnjama na ulici nije poskupela. Cene su iste, 30 pari čarapa može da se nađe već od 10 evra, majice već od pet, zimski duks od 15, a komplet trenerka 30 evra. Iznosi zavise od veličine, modela, ali važno je da nisu fiksne i kod svakog prodavca mogu da se spuste bar za nijansu jer poznato je da Turci vole cenkanje. Dosta njih zna srpski jezik pa nagodba sa njima za one koji to vole bude baš zanimljiva - priča sagovornica:

- Primetili smo poskupljenje hrane u marketima kao i svuda u Evropi, ali nije to ništa drastično. U suštini turistima koji imaju "ol inkluziv" nije potrebno maltene ni dinara preko toga, ali i oni koji nose novac ne potroše mnogo. Obično to budu suveniri ili garderoba. Sve u svemu isplativo je, samo je bitno otvoriti četvore oči prilikom odabira hotela jer bude i neprijatnih iznenađenja! Jeftinije nam je ispalo od Grčke.

Ukida se "ol inkluziv"

Podsetimo, izvori iz turističke industrije su nedavno najavili da bi hotelske usluge na bazi "ol inkluziv" aranžmana uskoro mogle da dobiju novi koncept.

Prema izveštaju Turske fondacije za sprečavanje rasipanja, u Turskoj se godišnje baci u proseku 23 miliona tona hrane, dok oko 35 odsto voća i povrća završi u đubretu pre nego što stigne do trpeze. Kao odgovor na ovo rasipanje, koje takođe podstiče inflaciju cena hrane, Predsedništvo Saveta za poljoprivrednu i prehrambenu politiku pokrenulo je inicijativu.

- Predstavnici turske turističke industrije su više puta predlagali reviziju formata "ol inkluziv". Međutim, većina njih i dalje veruje da će on ostati, iako može biti delimično izmenjen, uzimajući u obzir povećane zahteve turista za kvalitetom usluge. S tim u vezi, postoje različiti predlozi, uključujući one koje je iznelo udruženje ugostitelja, ali konačna odluka o ovom pitanju će ipak biti na hotelima koji primaju turiste - rekao je izvor iz turističke industrije, a preneli su i domaći mediji.

Srbi nisu najgori

Naši turisti koji godinama unazad letuju u turskim destinacijama kažu da su šokirani količinom hrane koja se baca posle svakog obroka.