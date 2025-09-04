Kako su izgledali stanovi u bivšoj Jugoslaviji

Ukoliko ste odrasli u Jugoslaviji tokom 1970-ih i 1980-ih, velika je verovatnoća da ste živeli u stanu koji je izgledao skoro identično kao kod vaših komšija, rodbine i prijatelja. Ti domovi nisu bili luksuzni po današnjim standardima, ali su imali dušu, toplinu i prepoznatljiv stil koji danas kod mnogih građana budi snažnu nostalgiju.

Na Instagram stranici "Istina" pojavio se video-snimak jugoslovenskog stana iz 1980. godine koji je izazvao lavinu komentara i reakcija korisnika ove mreže.

Naime, centralno mesto svakog stana bio je veliki drveni regal, komad nameštaja koji je zauzimao čitav zid u dnevnoj sobi. U njemu se nalazilo sve što je bilo važno: knjige, enciklopedije, kristalne čaše, suveniri sa mora, figurice, pa čak i stari radio-aparat. Tu se često čuvao i foto-album porodice, skriven obično u donjoj fioci regala.

Televizor domaće proizvodnje stajao je na pokretnom postolju sa točkićima, a oko njega su bili raspoređeni plišani trosed i dve fotelje, u bojama karakterističnim za to vreme tamnozelena, narandžasta ili smeđa.

Dnevna soba

Na stolu je gotovo obavezno bio heklani milje, kristalna vaza sa plastičnim ili suvim cvećem, i naravno pepeljara. Na podu šareni tepih, često orijentalni ili pirotski, dok su zidove krasile tapete, gobleni ili umetničke slike.

Trpezarija i kuhinja

Trpezarijski sto bio je često u sklopu dnevne sobe, sa stolicama koje su imale plišana sedišta. U kuhinji su dominirali šporet na plin ili struju i frižider marke "Obodin", koji i danas ponegde radi. Kuhinjski elementi su bili od iverice, a šolje i tanjiri često su imali cvetne motive.

Poruke na papiriću

Bez mobilnih telefona i interneta, komunikacija unutar porodice i među prijateljima oslanjala se na papiriće zalep­ljene na vrata, frižider ili ostavljene na kuhinjskom stolu. Poruke su bile kratke, ali tople i lične:

Otišla u prodavnicu, vraćam se brzo.

Na pijaci sam, ručak je u frižideru.

Kasnim iz fabrike, ne čekaj me za večeru.

Na moru smo, ključ je kod komšinice.

Stigla tvoja plata, podigni sutra.

Ne zaboravi mleko i hleb

Ove poruke, koje se između ostalog i navode u opisu videa, su bile više od obaveštenja, one bile su znak pažnje i svakodnevnog porodičnog života.

Jugoslovenski stan nije imao puno, ali je imao sve

Današnjim generacijama ovi enterijeri deluju možda previše jednostavno ili zastarelo, ali za mnoge koji su tada odrastali, to je bio dom ispunjen mirisom kafe, zvukom radio-aparata i sigurnošću porodičnog ritma.