Slušaj vest

Kada se trudiš i želiš onda i možeš - tako kaže Živko Pavlović, student dva fakulteta iz Rume. Uporedo je na smeru računarsto i automatika na Fakultetu tehničkih nauka i softverski inženjering na privatnom univerzitetu u Novom Sadu. Obrazovanjem se bori za sebe i protiv predrasuda.

Bio je prvak bez znanja ni slova ni broja, a osnovnu i srednju završio sa skoro svim peticama. Uz brojne diplome i Svetosavksu povelju danas beleži dva indeksa, očišćenu softversku godinu na privatnom univerzitetu i priprema ispite za Fakultet tehničkih nauka, kao jedini Rom u generaciji.

1/11 Vidi galeriju Živko iz Rume jedini Rom u generaciji, student dva fakulteta Foto: Printscreen/ RTS

Obrazovanje je ključ svega

- Za mene je obrazovanje ključ svega i nešto što me uzdiže i podiže u daljem radu. Mislim da je danas ključ svih vrata koja nam omogućavaju da se svuda nalazimo i pronalazimo baš obrazovanje. Glavni motiv da pokažem da i mi umemo da budemo drugačiji, da dokažem i da moj uspeh bude preteča svemu tome - navodi Živko Pavlović iz Rume.

Kada se trudite, uspećete, nije bilo lako, dodaje, ali je podrška u školi bila neizmerna, najveća ipak od roditelja.

- Najveću mi oni daju i oni mi nekako dopunjuju i govore mi da ja koliko god da mislim u nekom trenutku, a postojalo je trenutaka kad nisam bio pri sebi, mislio sam da neću uspeti, oni su bili uz mene gurali me i pomogli da stignem do ovoga danas. Istina je da ne izlazim svaki dan iz kuće, to mi roditelji zameraju, moja mama voli da kaže hoćeš li izaći više iz kuće dok na primer neku decu da uče kod nas je kontra, tako da mi je to sa jedne strane drago, a s druge strane se trudim da praktikujem da imam više vremena za sebe - kaže Živko Pavlović.

Od pijace do dva indeksa

Pavlovići žive od prodaje čarapa i peškira na pijaci, roditelji imaju osnovnu školu, sestra je gimnazijaka. Njihovo je da rade, ponosni na decu, potvrdili su nam, ne želeći pred kameru. Zna Živko i koliko je teško biti danima po vašariama u borbi za svaki dinar. Svojim radom su sve stekli, dogovor, trud i upornost porodični moto. Gradeći svoj put znanjem, dvadesetogodišnji momak razbija predrasuda o neobazovanosti Roma i barijerama. Danas je primer za koju godinu želi da pomogne drugima.

- Siguran sam da postoje deca kao ja, i ja volim da kažem da su oni neotkriveni talenat, to su deca koja imaju veliki potencijal, ali ne mogu da ga prikažu zbog različitih životnih okolnosti. Planiram da organizujem humanitarnu organizaciju koja će pomoći svoj romskoj deci u prikupljanju sredstava kako bi svoj potencijal maksimalno pokazali i učinili bolje za sebe - kaže Živko Pavlović iz Rume.

Do fakulteta u Novom Sadu svaki dan iz Rume, za Živka ništa nije teško, i sve uz osmeh. Plan su masteri na oba, a onda kako kaže videće koja će mu vrata otvoriti njegov obrazovni ključ.