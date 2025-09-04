Slušaj vest

Novopazarac Zeid Elmazbegović uradio je nešto što niko pre njega u tom gradu nije. Za samo 14 sati pretrčao je 100 kilometara. Da vam približimo, to je otprilike kao da trčite od Beograda do Smederevske Palanke.

- Ovo je bila moja lična bitka. Mnogi ljudi će da se zapitaju zašto ovo radi, zašto sebe muči. Za mene ovo nije muka, svako treba da nađe svoj put gde će pronaći sebe. Ja sebe pronalazim u trčanju i treninzima gde dobijam mir, slobodu i snagu - kaže Elmazbegović.

"NEKI SE PITAJU ZAŠTO MUČI SEBE?" Novopazarac za 14 sati pretčao 100 kilometara: Vladala je velika bol, ali ona me je naučila nešto što udobnost nije

Zeid je shvatio da je postavio visoke ciljeve čim je krenuo sa trčanjem, ali volja je bila jača:

- Tetive su bolele, ligamenti su boleli, vladala je velika bol, ali bol me je naučio nešto što udobnost nikada nije, a to je strpljenje, upornost, doslednost i velika disciplina - kaže on.

On je trčao ulicama Novog Pazara, a inače, trčanje nije na listi sportova kojima se Zeid inače bavi, ali on smatra da muškarac mora biti spreman na sve izazove:

- Bavim se treninzima izdrživosti, snage, uvek se vodim time da muškarac mora da bude spreman na bol, umor, glad, kišu, sunce i nikada ne traži izgovore - kaže Zeid.

Njegova poruka mladoj populaciji je da ne moraju svi da trče 100 kilometara, ali moraju da pronađu svoju stazu i nikada ne odustaju.

