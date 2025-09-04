Slušaj vest

Lekari iz Kruševca uspeli su da spasu život maloletnici koja je popila lekove i na taj način se otrovala.

Nezvanično, ona je to uradila zbog neuzvraćene ljubavi.

Po pozivu porodice lekari Hitne pomoću su brzo reagovali i uspeli da je spasu.

O celim slučaju je obaveštena policija, tužilaštvo, ali i Centar za socijalni rad.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja