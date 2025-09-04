Jedna od najposećenijih banja u regionu nalazi se u Mađarskoj: Odmor za sve uzraste - od medicinskih tretmana do zabave za decu i odrasle
Banja Sent Eržebet il Sveta Eržebet, ime je dobila po ugarskoj svetiteljci katoličke crkve. Nalazi se u mestu Morahalom, blizu je Segedina, prostire se na 24 km od tog grada.
Četvoročlana porodica iz Beograda odlučila je da odmor sa decom provede u ovoj banji. Odluku o boravku u ovoj banji doneli su zbog pristupačnih cena, ali i raznolikog sadržaja koji banja nudi od medicinskih tretmana do zabave za decu i odrasle. Napominju da je hotelski smeštaj prilagođen porodicama.
"Cena polupansiona za porodicu sa dvoje dece u hotelu Koloseum sa 4 zvezdice košta 200 evra po noći, sezonska je cena, a ulazak u banju je besplatan. Dostupan je i privatni smeštaj u vidu apartmana ili studija u neposrednoj okolini banje, privatne kuće sa dvorištem. Cena u privatnom smeštaju, varira u odnosu na lokaciju, veličinu iznajmljeng smeštaja i opremljenosti samog smeštaja.”
Rana rezervacija podrazumeva popust od 10 do 20 posto u odnosu na cene u sezoni.
“Izdvojio bih prilagođenost sadržaja svim uzrastima dece. Tu su bazeni sa vodom od 36 stepeni i dubine 20 do 30 cm, zatim bazeni 60-120 cm sa vodom od 32 stepena i olimpijski bazen sa vodom od 27 stepeni. Tobogani i vodene figure za bebe i decu do 12 meseci, veći tobogani i vrteške za decu od par godina i veći tobogani (zatvorenog i otvorenog tipa) za školarce i sredjnoškolce.Kupaju se i zabavljaju sva deca i to uzrasta od svega 6 meseci, naravno u pratnji roditelja pa sve do tinejdžerskog uzrasta”, ističe Beograđanin koji je sa suprugom i dvoje dece predškolskog uzrasta, odmor proveo u banji.
Domaćini napominju da su lekovite vode Eržebet i Arpad pogodne za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i ginekoloških problema.
“Tokom ove godine obogatili smo se novim lekovitim vodama: Sveti Laslo i Matija Korvin koje raspolažu značajnom količinom minerala.
Jodova voda bogata mineralima je dobila zvaničnu kvalifikaciju: lekovita voda 1999. godine, ali je već i ranije pomagala u lečenju hiljadama pacijenata. Naša banja je regionalni centar za lečenje kolena i ramena, što dokazuje i statistika kliničkog istraživanja”, navedeno je na sajtu Banje Sent Eržebet..
Prirodno okruženje poseban je doživljaj za turiste od ergela, preko uređenih vodenih površina, ugostiteljskih objekata do zoološkog vrta u Segedinu.
Geografski Morahalom se nalazi u neposrednoj blizini južne granice Mađarske sa Srbijom, u središtu Panonske nizije, odnosno u Telečkoj peščari. Karakterišu ga ravničarski predeli sa obradivim zemljištem. U okolini postoji nekoliko vrlo uređenih ergela konja koje primaju posetioce, ima i nekoliko uređenih vodenih površina - bara, u čijoj se blizini nalaze sadržaji u vidu ugostiteljskih objekata pogodnih za kratak porodični predah, ili ručak. U Segedinu se nalazi zoološki vrt. Sagovornik Kurira kaže da su hotelu na meniju zastupljeni mađarski, ali i srpski specijaliteti. Svega ima u bogatoj ponudi.
"U hotelu su na meniju specijaliteti mađarske kuhinje, ali zbog blizine granice sa Srbijom, tu su i naši specijaliteti karakteristični za severni deo naše zemlje. Raznovrsnost ponude garantuje da će svako od posetilaca pronaći nešto što mu odgovara za svaki obrok”, navodi sagovornik Kurira.
Banja može da se pohvali i velikom posetom, a među turistima veliki je broj onih iz Srbije.
Šta je važno za turiste
“Hotel ima svoj parking koji je uključen u cenu smeštaja. U blizini banje nalaze se manji i veći marketi. Plaćanje na recepciji hotela moguće je obaviti u evrima i forintama dok se plaćanje na svim ostalim mestima (bar, restoran, plaćanje van hotela) mora obaviti u forintama. Zamena novca može se vršiti u lokalnoj banci, ali i u menjačnicama u Subotici ili Paliću. Put koji vodi do banje preko graničnog prelaza Bački vinogradi ne zahteva korišćenje Mađarskog autoputa pa se time izbegava kupovina vinjete u iznostu od približno 2.000 dinara koja važi za preiod od 10 dana. Takođe, treba napomenuti da ovaj prelazi radi svakog dana od 7 do 19 časova i da prelaz van ovog termina nije moguć”, ukazuje Beograđanin.
Mađarski specijalitet – langos omiljen turistima
“U banji se od hrane nude pre svega proizvodi "brze kuhinje" - pljeskavice, palačinke, hamburgeri, girosi, ali postoji i radnja koja nudi kuvana jela. Takođe, u banji se nalazi prodavnica za kupovinu opreme za zabavu i na vodi, pa o tome nije neophodno misliti pre polaska. Od ponude hrane izdvojio bih radnju koja prodaje mađarski specijalitet - langos (mekika oblika palačinke sa premazom od belog luka, sa pavlakom i sitno narendanim kačkavaljem)”, pojašnjava Beograđanin.