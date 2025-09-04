Slušaj vest

Banja Sent Eržebet il Sveta Eržebet, ime je dobila po ugarskoj svetiteljci katoličke crkve. Nalazi se u mestu Morahalom, blizu je Segedina, prostire se na 24 km od tog grada.

Četvoročlana porodica iz Beograda odlučila je da odmor sa decom provede u ovoj banji. Odluku o boravku u ovoj banji doneli su zbog pristupačnih cena, ali i raznolikog sadržaja koji banja nudi od medicinskih tretmana do zabave za decu i odrasle. Napominju da je hotelski smeštaj prilagođen porodicama.

Foto: Kurir/ T.S.

"Cena polupansiona za porodicu sa dvoje dece u hotelu Koloseum sa 4 zvezdice košta 200 evra po noći, sezonska je cena, a ulazak u banju je besplatan. Dostupan je i privatni smeštaj u vidu apartmana ili studija u neposrednoj okolini banje, privatne kuće sa dvorištem. Cena u privatnom smeštaju, varira u odnosu na lokaciju, veličinu iznajmljeng smeštaja i opremljenosti samog smeštaja.”

Rana rezervacija podrazumeva popust od 10 do 20 posto u odnosu na cene u sezoni.

Foto: Kurir/ T.S.

“Izdvojio bih prilagođenost sadržaja svim uzrastima dece. Tu su bazeni sa vodom od 36 stepeni i dubine 20 do 30 cm, zatim bazeni 60-120 cm sa vodom od 32 stepena i olimpijski bazen sa vodom od 27 stepeni. Tobogani i vodene figure za bebe i decu do 12 meseci, veći tobogani i vrteške za decu od par godina i veći tobogani (zatvorenog i otvorenog tipa) za školarce i sredjnoškolce.Kupaju se i zabavljaju sva deca i to uzrasta od svega 6 meseci, naravno u pratnji roditelja pa sve do tinejdžerskog uzrasta”, ističe Beograđanin koji je sa suprugom i dvoje dece predškolskog uzrasta, odmor proveo u banji.

Foto: Kurir/ T.S.

Domaćini napominju da su lekovite vode Eržebet i Arpad pogodne za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i ginekoloških problema.

“Tokom ove godine obogatili smo se novim lekovitim vodama: Sveti Laslo i Matija Korvin koje raspolažu značajnom količinom minerala.

Jodova voda bogata mineralima je dobila zvaničnu kvalifikaciju: lekovita voda 1999. godine, ali je već i ranije pomagala u lečenju hiljadama pacijenata. Naša banja je regionalni centar za lečenje kolena i ramena, što dokazuje i statistika kliničkog istraživanja”, navedeno je na sajtu Banje Sent Eržebet..

Prirodno okruženje poseban je doživljaj za turiste od ergela, preko uređenih vodenih površina, ugostiteljskih objekata do zoološkog vrta u Segedinu.

Foto: Kurir/ T.S.

Geografski Morahalom se nalazi u neposrednoj blizini južne granice Mađarske sa Srbijom, u središtu Panonske nizije, odnosno u Telečkoj peščari. Karakterišu ga ravničarski predeli sa obradivim zemljištem. U okolini postoji nekoliko vrlo uređenih ergela konja koje primaju posetioce, ima i nekoliko uređenih vodenih površina - bara, u čijoj se blizini nalaze sadržaji u vidu ugostiteljskih objekata pogodnih za kratak porodični predah, ili ručak. U Segedinu se nalazi zoološki vrt. Sagovornik Kurira kaže da su hotelu na meniju zastupljeni mađarski, ali i srpski specijaliteti. Svega ima u bogatoj ponudi.

"U hotelu su na meniju specijaliteti mađarske kuhinje, ali zbog blizine granice sa Srbijom, tu su i naši specijaliteti karakteristični za severni deo naše zemlje. Raznovrsnost ponude garantuje da će svako od posetilaca pronaći nešto što mu odgovara za svaki obrok”, navodi sagovornik Kurira.

Foto: Kurir/ T.S.

Banja može da se pohvali i velikom posetom, a među turistima veliki je broj onih iz Srbije.

Šta je važno za turiste

“Hotel ima svoj parking koji je uključen u cenu smeštaja. U blizini banje nalaze se manji i veći marketi. Plaćanje na recepciji hotela moguće je obaviti u evrima i forintama dok se plaćanje na svim ostalim mestima (bar, restoran, plaćanje van hotela) mora obaviti u forintama. Zamena novca može se vršiti u lokalnoj banci, ali i u menjačnicama u Subotici ili Paliću. Put koji vodi do banje preko graničnog prelaza Bački vinogradi ne zahteva korišćenje Mađarskog autoputa pa se time izbegava kupovina vinjete u iznostu od približno 2.000 dinara koja važi za preiod od 10 dana. Takođe, treba napomenuti da ovaj prelazi radi svakog dana od 7 do 19 časova i da prelaz van ovog termina nije moguć”, ukazuje Beograđanin.

Foto: Kurir/ T.S.

