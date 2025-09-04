- Primetili smo da nema svih igračaka i onda smo, malo po malo, saznali da su ih pacovi grickali. Uprava škole nam je rekla da su se pacovi pojavili u toku raspusta, ali mi smo čuli da ih je bilo i proletos, samo tada nije reagovano kako treba, pa su se oni preko leta samo razbaškarili. Uprava nas ubeđuje da je problem rešen, ali mi im ne verujemo. Tražimo dokaz ko je i kada radio deratizaciju i dezinsekciju, da li je to uradila kvalifikovana institucija, kada je urađena i da li je prostor za mališane bezbedan, i od pacova i od sredstava za deratizaciju. Svakog dana imamo roditeljske sastanke, prosto neverovatno - navode roditelji.