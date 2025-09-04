Slušaj vest

U banatskom mestu Čenta nalazi se Osnovna škola "Branko Radičević" i okviru nje radi vrtić. Na mestu gde svakodnevno borave deca, igraju se, jedu, spavaju, kako piše portal Zrenjaninski.com, a pozivajući se na tvrdnje roditelja, pojavili su se pacovi.

- Primetili smo da nema svih igračaka i onda smo, malo po malo, saznali da su ih pacovi grickali. Uprava škole nam je rekla da su se pacovi pojavili u toku raspusta, ali mi smo čuli da ih je bilo i proletos, samo tada nije reagovano kako treba, pa su se oni preko leta samo razbaškarili. Uprava nas ubeđuje da je problem rešen, ali mi im ne verujemo. Tražimo dokaz ko je i kada radio deratizaciju i dezinsekciju, da li je to uradila kvalifikovana institucija, kada je urađena i da li je prostor za mališane bezbedan, i od pacova i od sredstava za deratizaciju. Svakog dana imamo roditeljske sastanke, prosto neverovatno - navode roditelji.

U vrtiću u Čenti se navodno pojavili pacovi Foto: screenshot YT/APOPO

Oni sad zahtevaju dokaz za to ko je i kada radio deratizaciju i dezinsekciju, da li je to uradila kvalifikovana institucija, kada je urađena i da li je prostor za mališane bezbedan, i od pacova i od sredstava za deratizaciju.

- Svakog dana imamo roditeljske sastanke, prosto neverovatno - konstatuju.

Odgovor škole

Za pomenuti medij, iz škole su na ovu temu rekli sledeće:

- Ova obrazovna ustanova postupa u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu tu oblast, uz saradnju sa relevantnim institucijama nadležnim za te poslove, a u skladu sa važećim ugovorima.

Kurir.rs/ Telegraf.rs/ zrenjaninski.com

