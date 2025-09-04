Slušaj vest

- Dođite na Međunarodni zadarski festival. Obavezno. Filmski festival... Glumačko-filmski festival. Nećemo vam ništa! - govore u kameru jedan obučen u ustašku uniformu a drugi belu isprskanu krvlju i uz zlokoban smeh ponavljaju: "Nećemo vam ništa".

Ovaj jezivi snimak izaziva mučninu i jezu kod svake normalne osobe i užano je da je nekome palo na um da kroz oličenje zla, kroz otelotvorenje hrvatskih zveri koje su jedine napravile koncentracioni logor u Drugom svetskom ratu namenjen isključivo za decu, čijih zločina su se gnušali i nacisti i fašisti, koji su majkama iz utroba vadili bebe i nabijali na bajonete, koji su zatirali cele srpske porodice, koji su klali i glave odsecali - da poziva ljude na festival. Ma koliko god da je glumački. Morbidno je i strašno.

Srpski ministar kulture Nikola Selaković podelio je video na svom Instagram profilu uz poruku:

- Nenormalno, bolesno i odvratno.Tomsonov koncert nije izuzetak, već dijagnoza neoustaškog društva u sred Evropske unije. Čekam da vidim koji će titoisti iz Srbije da idu na ovaj ustaški pir, kao i koji će evropejci ovo da nam prodaju kao "europske vrijednosti". Još jedan dokaz zašto nam je potreban naš nacionalni filmski festival i potpuna promena stihijskog pristupa koji je prisutan decenijama u ozbiljnu srpsku kulturnu politiku - naglasio je ministar.

Objavu na društvenim mrežama prate komentari: "Može li odvratnije od ovga ili Hrvati jednostano ne prestaju da nas iznenađuju svojim patološkim stanjem. Ovo što vidite na snimku je poziv na Međunarodni filmski festival u Zadru. Ustaška uniforma crnokošuljlaša sa sve detaljnim amblemima i krvnik tzv. mesar ili bolje rečeno koljač Srba tokom okupacije NDH. Zaista jednom rečju - jezivo!".

- To je jedno veliko dno dna. Bolesno, jadno i bedno, a još su gori oni koji podržavaju sve to. Suvišno je bilo šta reći - naveo je jedan od pratlaca, drugi dodao: