Slušaj vest

Na teniskim terenima u Asprovalti pre nekoliko dana odigrala se scena koja je pokazala da ljudskost i solidarnost ne poznaju ni granice, ni nacionalnost.

Dok je ekipa hitne pomoći, vraćajući se sa intervencije na plaži, pokušavala da prođe putem pored terena, njihov kombi se zaglavio u pesak.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

Situacija je izgledala gotovo beznadežno - vozilo je bilo duboko ukopano i svaki pokušaj da se pokrene završavao se neuspešno.

Tada su sa terena istrčali ljudi različitih narodnosti, spremni da pomognu.

- Bili smo na teniskim terenima u Asprovalti - jedan Ukrajinac, dva Srba i četiri Makedonaca i desilo se nešto neočekivano. Hitna pomoć se vraćala sa intervencije na plaži i zaglavila se u pesak pored teniskih terena. Mi, Makedonci i Srbi, istrčali smo sa namerom da pomognemo misleći da voze pacijenta. Pokušali smo, ali bezuspešno, jer je kombi bio pretežak za naš auto - napisao je na izvesni Vladimir na Fejsbuk grupi Grčka info.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

U tom trenutku, kako kaže, pojavio se i "spasilac u pravom trenutku" - Ukrajinac sa terenskim vozilom.

Međutim, ni njegov džip sam nije mogao da izvuče zaglavljenu hitnu pomoć. Tek kada su udružili snage - vezali dva SUV vozila i nastavili zajednički da guraju - uspeli su da oslobode kombi iz peska.

1/4 Vidi galeriju Momci iz Srbije, Severne Makedonije i Ukrajine odmah su pritrčali vozilu Hitne zarobljenom u snegu i ponudili pomoć Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Hvala dragom bogu, uspeli smo! Ako neko pomisli da se hvalim, odmah da kažem da nije tako. Jednostavno, nisam mogao da sedim skrštenih ruku dok su se ljudi iz hitne mučili. Njihove kolege su nedelju dana ranije vozile moju majku kada je slomila nogu. Zato sam osećao da treba da pomognem - napisao je on.

Njegove reči nose jednostavnu, ali snažnu poruku - nije važno odakle dolazimo i koje smo nacionalnosti, u trenutku kada je potrebna pomoć, svi smo pre svega ljudi.