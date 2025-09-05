Slušaj vest

Nakon nedavnih vesti o neprijatnom iskustvu grupe od 40 turista u Grčkoj, kada su ostali uskraćeni za dogovoreni izlet na relaciji Parga - Paksos - Antipaksos - Krf, na društvenim mrežama pojavila se nova svedočenja koja ukazuju na to da iza ove prevare navodno stoji Pavle iz Niša.

Kako navode članovi jedne turističke grupe, Pavle je na ulicama Parge ostavljao flajere za pomenute ture, predstavljajući se kao turistički vodič.

Turisti su verovali njegovoj priči, međutim, dogovoreni izleti se nisu realizovali.

Dotični Pavle, međutim, nije nepoznat ljudima u Nišu.

Pavle je na ulicama Parge ostavljao flajere predstavljajući se kao turistički vodič Foto: Privatna Arhiva

- On je prevarant iz Niša kojeg lično poznajem. U Grčkoj radi kao "turistički vodič", mada je pobegao samo zbog dugova. Prevara mi nije strana. Već je ljude u Nišu varao tako što je tražio unapred uplatu za fotografisanje (za venčanje!), a onda se ne pojavi - napisao je jedan član Fejsbuk grupe Live from Greece dodajući da želi da ljudima skrene pažnju kako ne bi bili prevareni.

- On je "slatkogovornik", deluje jako pouzdano, a zbog dečijeg stasa čak i sažaljujuće. Ume da sklopi priču, verovatno je zato i prevatio toliko ljudi. Igra na kartu da nije radio iznudu novca već su mu ljudi poslali "dobrovoljno" i da ga neće ganjati za četrdesetak evra. Čak i ne krije svoje prave profile na mrežama - kazao je on dodajući da bi oni koji imaju dokaze o prevari, trebalo da razmotre pokretanje prijave u policiji, kako bi se sprečilo da i drugi budu dovedeni u zabludu.

Podsetimo, kako je Kurir nedavno pisao, umesto čarobnih izleta po Jonskim ostrvima, grupa od gotovo 40 turista doživela je neprijatno iskustvo na potezu Parga - Preveza.

Oko 40 turista prevareno za obilazak jonskih ostrva Foto: Shutterstock

Naizgled bezazleni flajeri ostavljeni na automobilima, sa primamljivom ponudom obilaska Paksosa, Antipaksosa i Krfa, pokazali su se kao mamac za prevaru.

- Htela bih da uputim ljude na prevaranta na potezu Parga - Preveza. Ostavlja flajere na kolima, za izlete na Paksos i Antipaksos, Krf i predstavlja se kao vodič. Prvi put kada smo se čuli sa njim rezervisali smo tu turi, ali ujutru u 7.20 sati je poslao poruku da imaju informaciju da se očekuju veliki talasi i da ne smeju da voze. Pomerio nam je za sutradan, navodno manja tura obilaska ostrva. I mi pristanemo iako nam je bilo sumnjivo, jer je more bilo nikad mirnije. I naravno, ipak, krenemo iz Vrahosa ka Pargi, kad on nedostupan... - napisala je jedna žena, a objavljeno je na Fejsbuk stranici Grčka info.

Čak 27 turista je otišlo tamo, a njega nije bilo.

- Takođe daje lokaciju parkinga gde treba da se dođe i to je gratis. Tamo smo zatekli još 12 ljudi koje je isto on prevario. Predstavlja se kao Pavle - navela je ona.