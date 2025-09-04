Slušaj vest

Manastir Tumane je uveo je na svom zvaničnom sajtu četbot koji radi po principu veštačke inteligencije po imenu Tumanko, čiji cilj je da se posetiocima olakša pristup informacijama o manastiru, rezervacija i neophodnim informacijama.

Naime, kada posetite sajt manastira, Tumanko je tu sa pitanjem kako može da vam pomogne, o istoriji i svetiteljima manastira, ali i sa korisnim linkovima za rezervaciju konaka, rasporedu bogosluženja i najnovijim vestima i duhovnim sadržajem.

Tumanko Foto: Printscreen/https://manastirtumane.org

- Dobro došli u Manastir Tumane AI Asistenta. Asistent služi samo za opšta pitanja i informacije o manastiru. Da li želite da saznate više o istoriji i svetiteljima manastira? Da rezervišete konak? Ili da pogledate najnovije vesti i duhovne sadržaje? - upita vas ovaj četbot pri ulasku na sajt.

Uvođenje ovog VI četbota na sajtu manastira Tumane izazvalo je veliku pažnju korisnika društvenih mreža, koji su ocenili da je manastir na ovaj način pokazao spremnost da se prilagodi savremenom dobu, koristeći tehnologiju za komunikaciju s posetiocima i vernicima.