Nova istraživanja pokazuju da vozila tamnije boje podižu temperaturu u svojoj okolini i do četiri stepena više nego svetla. Kurir televizija proveravala je koje su popularne nijanse automobila kod naših građana i zašto dolazi do zagrevanja okoline, pogotovo centra prestonice.

U Beogradu ima više od 700.000 registrovanih automobila, a većina njih je u tamnim nijansama.

- Sve što čovek napravi, kao što vidimo utiče uglavnom na povećanje temperature, pa tako i automobili koji se pregrevaju tokom leta, oni zrače i isijavaju visoku temperaturu i greju površinu pored sebe. Inače, u principu znamo i sami, postoje toplotna ostrva u velikim gradovima, tu se temperatura podiže i ne pada tokom noći ispod trideset stepeni. Tu gde ima dosta automobila, nekako se podesi i da bude ekstremno toplo. Ako Sunce obasja bilo koji auto, on će tu toplotu širiti na vazduh. Zagrevaće vazduh više nego drveće i trava oko nas - objašnjava Ivan Ristić.

Inovantno rešenje kao što je parking sa krovom od solarnih ploča, može iskoreniti problem pregrevanja automobila, ali i sniziti temperaturu, kažu stručnjaci, a inženjer saobraćaja Petar Bursać istiće:

- Najbolje bi bilo rešenje kada bi stvorili parkinge sa solarnim panelima koji bi zaštitili automobile od toplotnog zračenja. Samim tim bi se smanjila temperatura u Beogradu, a automobilima bi pružilo dodatnu energiju.

Građani su saglasni da je svaki stepen manje značajan, ali za sada se, prilikom kupovine vozila, i dalje ne odlučuju da boju stave ispred ekologije, estetike i mode.

