Uglješa Grgur, narodni poslanik u Skupštini Srbije i predsednik Pokreta za pravdu i istinu "Grgur", kaže za Kurir da će sutra (petak) u Rumi braniti porodicu koja ima troje maloletne dece od izvršitelja, jer im preti iseljenje iz porodičnog doma.

-Nastavljam borbu protiv prinudnog izvršenja. Ova porodica ima malu bebu i dvoje maloletne dece, ne smemo dozvoliti da ostanu na ulici! Pa to je strašno! Dolazim sa svojim saradnicima i članovima Pokreta da pomognemo ovim ljudima u nevolji. Kao narodni poslanik uvek ću biti uz moj narod, spreman sam da pomognem - ističe Grgur.

Ekipa Kurir televizije pratiće u petak najavljeno iseljenje ove porodice iz Rumu.

Da deca ne ostanu na ulici

Podsetimo, Grgur je nedavno rekao za Kurir televiziju "da je kao narodni poslanik predao predlog da se u Skupštini formira anketni odbor koji bi preispitao rad izvršitelja, te da se svaki licencirani javni izvršitelj preispita", a obraćao se i ministru pravde povodom sve češćih incidenata vezanih za rad sudskih izvršitelja. Takođe, on je svojevremeno pozdravio inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića "da će se raditi na promenama Ustava Srbije koje će omogućiti da se tokom izvršnog postupka izvršenje može vršiti na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu, kako deca ne bi ostajala bez krova nad glavom".

Imao sluha

On je tada rekao da se njegov pokret i on godinama bore protiv bahatosti izvršitelja i da je do sada spasao nekoliko porodica sa decom da ne budu izbačene iz svojih kuća i stanova:

- Drago mi je da je jedino predsednik Vučić imao sluha da čuje i moj vapaj, niko drugi! Odavno ukazujem i upozoravam upravo na ovakve slučajeve.



