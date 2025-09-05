Slušaj vest

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.

U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 33.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visoke temperature. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Za vikend i sledeće sedmice pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom i to uglavnom u brdsko - planinskim predelima.

Subota: Pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19, a najviša od 28 do 33 stepena.

Nedelja: Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, u Negotinskoj Krajini oko 20, a najviša od 28 do 32 stepena.