Slušaj vest

Uslovi za vožnju su bolji u odnosu na prethodne dane, jedino magla i sumaglica u jutarnjim satima mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama, napominju iz AMSS-a.

Još uvek je prisutna opasnost od odrona zbog kišnog perioda koji nas je pratio poslednjih dana. Pojačan intenzitet saobraćaj sada je u gradovima, ali i na njihovim prilazima.

Zbog čestih zastoja i usporenije vožnje unutar gradova treba krenuti ranije, a zbog đaka kojih je sada u saobraćaju mnogo više treba smanjiti brzinu, biti strpljiv i tolerantan u vožnji, apeluju iz AMSS-a.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju 360 minuta, a na Sremskoj Rači 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je AMSS.