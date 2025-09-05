Slušaj vest

Najnovija dešavanja u noći za nama, donose reporteri Kurir televizije koji se nalaze na gradskim ulicama. Novinar Pavle Ivković je u Beogradu sa najnovijim servisnim informacijama:

- U glavnom gradu je pojačan intenzitet saobraćaja, nema gužve i nadamo se da će tako ostati tokom čitavog dana. A ono što je lepa vest jeste da je noć za nama protekla izuzetno mirno. Kako su nam rekli iz hitne pomoći, noćas se nije dogodio, na svu sreću, ni jedan incident, ni jedna saobraćajna nezgoda, najviše su se za pomoć javljali asmatičari, srčani i onkološki pacijenti, a ekipa hitne pomoći intervenisala je ukupno 120 puta, od čega... 23 puta na javnom mestu - kaže Ivković i dodaje:

- Kada govorimo o servisnim informacijama, za danas nema najavljenih isključenja struje, a što se tiče vode, u periodu od 8.30 do 18.00, deo opštine Zvezdara će biti bez vode, tačnije Cvetanova Ćuprija, ulica Pavla Savića, Tome Zdravkovića, Jovana Belića, i Srđana Kneževića, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Pozvao bih sve naše gledaoce da doniraju krv na Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 i na Novom Beogradu ispred Starog Merkatora, na Ubu u Domu kulture i na Čukariću u Požeškoj ulici ispred Doma zdravlja.

Emir Ličina javlja se iz Novog Pazara, gde je započeta rekonstrukcija pešačke staze:

- Javljamo se sa lepim vestima kojima su se obradovali mnogi građani Novog Pazara. Nalazimo se u jednoj od glavnih i najprometnijih ulica u samom centru Novog Pazara i kao što možete videti, dosadašnji trotoar i sve što se ovde nalazilo se polako pretvara u pravu pešačku oazu. I kada to kažem, zaista tako i mislim, jer je potpuna rekonstrukcija ovog dela ulice zaista obradovala sve koji ovuda svakodnevno prolaze - kaže Ličina i dodaje:

- Ovde se nalazi i najveća osnovna škola. Školarci su tu, polako počinju časovi. Tu je Dečiji Dispanzer i još nekoliko vrlo bitnih i značajnih institucija i ustanova u ovom gradu, tako da ovo zaista jeste jedna od najprometnijih ulica i eto, nadamo se da će uskoro zaista zaživeti u punom sjaju.Kada govorimo o Novom Pazaru i servisnim informacijama, noć za nama je protekla mirno, nema najavljenih isključenja kada govorimo o vodi i struji.

